Approvata la Legge di bilancio, la Lega esulta: "Ecco gli obiettivi che abbiamo raggiunto"

La Lega ha pubblicato un documento dettagliato per sottolineare il proprio ruolo nella Legge di Bilancio 2025, evidenziando interventi come la riduzione del cuneo fiscale, il sostegno alle famiglie e il rafforzamento della sicurezza. Il testo, dichiaratamente di parte, riflette le priorità politiche del partito e la narrazione dei risultati ottenuti in vari settori.

Tasse e fisco– La Lega sottolinea l’introduzione di un taglio permanente al cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, con un ampliamento della platea a redditi fino a 40mila euro, che coinvolge 1,3 milioni di contribuenti in più. Nel documento si parla anche della revisione delle aliquote Irpef a tre scaglioni e dell’ampliamento della Flat Tax al 15% per autonomi e pensionati con redditi fino a 35mila euro.

Sicurezza e giustizia– Il partito rivendica il ripristino del turnover al 100% per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, oltre all’assunzione di 6mila nuovi agenti e 800 unità per la sicurezza nelle stazioni. Tra i fondi stanziati spiccano 240 milioni per l’operazione “Strade sicure” e 100 milioni per straordinari delle forze di polizia.

Famiglie e sostegno economico– La manovra prevede un bonus bebè da 1.000 euro per famiglie con ISEE fino a 40mila euro, il rafforzamento del bonus asilo nido fino a 3.600 euro e l’ampliamento dei congedi parentali all’80% per tre mesi. Per il 2025, è stato rifinanziato con 500 milioni il fondo per la carta per beni alimentari destinata alle famiglie in difficoltà.

Infrastrutture e trasporti– La Lega elenca investimenti strategici come 1 miliardo per la Torino-Lione, 652 milioni per il Terzo Valico dei Giovi e 2 miliardi per la manutenzione della rete stradale. Sono stati stanziati anche 132 milioni per migliorare l’accessibilità nelle aree interessate dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Sanità e innovazione– Tra le misure approvate, la Lega cita l’aumento del Fondo sanitario nazionale, che passerà da 136 a 141 miliardi entro il 2027, e l’introduzione di una borsa di studio per 20mila specializzandi non medici. Viene inoltre prorogata al 2025 la norma per migliorare l’accesso ai farmaci equivalenti e agli innovativi.

