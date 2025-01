Giorgia Meloni sigla mega accordo con l'Arabia Saudita: coinvolte Fincantieri e Leonardo

Mentre a Genova si discute dell'impatto sociale del raddoppio del cantiere di Sestri Ponente,

Fincantieri fa accordi in Medio Oriente (con la benedizione del Governo Meloni): l'azienda ha annunciato la firma di nuovi Memorandum of Understanding (MoU) in Arabia Saudita, consolidando la propria presenza in un mercato strategico. Gli accordi prevedono collaborazioni su innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione al settore della difesa e alla tecnologia marittima avanzata.

Il Governo - Quello firmato da Fincantieri fa parte di un pacchetto di accordi che coinvolge altre grandi aziende che insistono sul nostro territorio (per esempio Leonardo): in totale la premier Giorgia Meloni ha contrattato con il principe e primo ministro Saudita bin Salman un ampio protocollo che vale circa 10 miliardi di Euro.

Impegno strategico – Con l’istituzione nel 2024 della controllata Fincantieri Arabia for Naval Services, il gruppo ha intensificato la sua attività nella regione, favorendo partnership chiave con realtà saudite e internazionali.

Vision 2030 – Le collaborazioni sono in linea con il piano di sviluppo saudita, che punta a trasformare il Paese in un hub globale per la tecnologia. Fincantieri porta la sua esperienza in settori come il comparto crocieristico, la difesa e l’offshore, rafforzando la propria posizione nel mercato globale.

Dichiarazioni – Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha sottolineato: “L’Arabia Saudita si sta affermando come centro nevralgico per la tecnologia marittima, e siamo lieti di collaborare per promuovere innovazione e sostenibilità.”

Settori chiave – L’azienda si distingue per il suo modello di business a forte integrazione verticale e una competenza consolidata in tutte le aree della navalmeccanica ad alta tecnologia, garantendo soluzioni avanzate nei segmenti difesa, crocieristico e offshore.

Prospettive globali – Gli accordi rafforzano il ruolo di Fincantieri come partner strategico per lo sviluppo industriale in Medio Oriente, contribuendo a consolidare il posizionamento dell’Italia nel panorama internazionale della cantieristica.

