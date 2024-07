Giro dell'Appennino in diretta su Telenord, Gilberto Simoni: "Quando Chiappucci mi superò in discesa giù dai Giovi..."

Nella settimana che conduce al Giro dell'Appennino di domenica prossima, con diretta tv di Telenord dalle 15.30 (sabato sera alle 20 anticipazione con una trasmissione dedicata alla serata di gala a Campomorone) a Forever Samp è intervenuto Gilberto Simoni: due volte vincitore della classica d'entroterra, titolare del record della Bocchetta, due volte vincitore del Giro d'Italia e attuale detentore del primato dello Zoncolan.

"Gara vera, anche oggi, nonostante il percorso sia differente da quello dei miei tempi. Per esempio, l'edizione di quest'anno come nell'ultimo biennio, non affronta per intero la Bocchetta. Ma resta gara selettiva" ha detto Simoni.

Per lui che effettuò quella scalata nel 2003 (vedi foto), sottraendo il record a un certo Marco Pantani, ci sarebbe ancora spazio perché quel tempo sia battuto dai giovani d'oggi con un tracciato che riportasse la salita delle streghe per intero. Tuttavia, Gilberto Simoni ha raccontato, pure, un aneddoto del suo primo Appennino da giovanissimo: "Ero convinto d'andare forte in discesa. Mi sono accorto che non era proprio così quando quel fenomeno di Claudio Chiappucci, già dai Giovi, mi superò a velocità doppia. Lì compresi che avrei dovuto ancora lavorare".