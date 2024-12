Gigi D'Alessio al Gala per il Gaslini dedica 'Tu si na' cosa grande...' al Principe Pallavicino: "Posso darti del tu"?

“Tu si na’ cosa grande…”: con queste parole, tratte dal celebre brano di Domenico Modugno, Gigi D’Alessio ha voluto ringraziare il Principe Domenico Antonio Pallavicino per la generosa donazione di 350mila euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La somma, destinata alla realizzazione dell’area parto fisiologico del nuovo Padiglione Zero, è stata celebrata durante un gala esclusivo nei saloni del Palazzo della Borsa di Genova domenica 1° dicembre.

Un gesto nobile - L’evento, organizzato tramite la fondazione Gaslininsieme ETS, ha riunito oltre cento ospiti tra rappresentanti della nobiltà, istituzioni, professioni e cultura. La donazione del Principe Pallavicino è stata al centro della serata, sottolineando l’importanza del contributo privato per il celebre ospedale pediatrico.

L’omaggio di Gigi D’Alessio - Ospite d’onore, Gigi D’Alessio ha impreziosito l’evento con un piccolo concerto. Simpaticamente, il cantante ha chiesto al principe: “Posso darti del tu? Ma solo per questa canzone”. Ha poi aggiunto: “Ci vorrebbero più principi”, sottolineando l’esempio di generosità offerto da Pallavicino.

Un concerto coinvolgente - D’Alessio ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera, ricordando la sua prima esperienza al Festival di Sanremo nel 2000 con il brano “Non dirgli mai”, inizialmente stroncato dalla critica ma poi trionfante nelle radio e nelle vendite. Il cantante ha alternato i suoi celebri brani d’amore a pezzi dance, facendo alzare in piedi il pubblico in abito da sera, che ha ballato sulle note della sua musica.

Riconoscimenti e valori - La serata è stata anche l’occasione per celebrare valori come la solidarietà e l’impegno sociale. La presenza di personalità di rilievo e di un artista amato come D’Alessio ha contribuito a rafforzare il messaggio di speranza e il sostegno alla missione dell’Istituto Gaslini.

Conclusione in festa - Tra emozioni, musica e generosità, il gala è stato un momento belllissimo per Genova e per il Gaslini, dimostrando come la collaborazione tra privati e istituzioni sia fondamentale per garantire l'eccellenza di grandi istituzioni come l'ospedale pediatrico di Quarto.