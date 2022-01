Giampieri (Assoporti): "Concorrenza ok, con strategie comuni Italia centrale nel Mediterraneo"

di Edoardo Cozza

Il presidente a Transport: "Guerra tra scali che distano 100 chilometri non è da preferire: con sinergie giuste il sistema svolta"

Intervista esclusiva di Transport al presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, che tra i tanti temi affrontato, ha toccato anche quello della concorrenza tra scali portuali italiani. Questo il suo pensiero: "La concorrenza è sempre un bene, impone di cambiare e migliorare i modelli organizzativi, di lavoro, l'efficienza delle strutture, ma io sono convinto che la nostra competizione non sia interna al cluster e alla portualità italiana, ma con il resto della portualità: non possiamo far la guerra tra un porto e l'altro di fronte alla competizione globale che è con tutti gli altri sistemi.

La pandemia ha riportato il tema della centralità del Mediterraneo e noi abbiamo le carte in regola come sistema Italia, per essere centrali: non serve una politica di porto contro porto, con scali che distano 100 chilometri, ma dobbiamo puntare a una dinamica con strategie comuni, così possiamo avere grandi soddisfazioni economiche e occupazionali".

Nel video potete seguire l'intervista integrale a Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti.