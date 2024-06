Giampedrone sulle dichiarazione di Gasparri (Fi) sullo scioglimento del comune di Bari: "Il voto dei cittadini va sempre rispettato"

"Il voto popolare se non è viziato da fatto giudicato reato, credo che abbia sempre ragione, noi lo diciamo su un voto che nel 2020 ha visto la maggioranza scegliere la nostra forza politica, il centrodestra. Altrettanto vale per i cittadini pugliesi che andranno al voto nei prossimi mesi. Su questo la politica non dovrebbe dividersi mai. Altra cosa è rivendicare un'autonomia della politica rispetto alle indagini, è un rapporto con la magistratura, che possa essere sempre molto difficile lo capisco, come in questo caso, ma il più equilibrato possibile. E soprattuto non bisogna mettere mai in discussione la capacità di un politico, finite le esigenza cautelari e di indagini, indipendentemente dal futuro di poter tornare al proprio ruolo e compiere il mandato portando a termine il lavoro. Il voto dei cittadini, salvo reati è sempre un voto che va rispettato". Così Giampedrone risponde alle parole di Gasparri (FI) che ipotizza maggiore probabilità si scioglimento del Comune di Bari nel caso in cui il centrosinistra dovesse vincere.