L'assessore Giampedrone a Telenord sulle dimissioni di Toti: "La decisione è sua, ci incontreremo per definire la linea amministrativa"

"L'avvocato Savi ha chiesto la possibilità di incontrare i vertici della maggioranza per valutare il destino e futuro di Toti e della giunta. L'incontro anche con il presidente ad interim Alessandro Piana, serve per definire una linea di carattere amministrativo e non vuol dire fare giunte in casa. La scadenza naturale del mandato va rispettata. Poi una volta tornato il presidente, le forze di coalizione potranno anche chiedere di anticipare, ma non certo dare oggi in pasto a una valutazione negativa rispetto alla vicenda giudiziaria, che coinvoilgerebbe il lavoro fatto in questi anni, un elezione prevista nel mese di settembre/ottobre, perché sarebbe un errore madornale. E fa parte delle decisioni di Toti scegliere o meno di dimettersi, se rassegnasse le dimissioni in pochi giorni sarebbe un cittadino libero. Quella figura è molto intrinsecata oggi rispetto alla libertà. Per quanto riguarda dunque le dimissioni, la decisione è di Toti. Bisogna rispettare la garanzia costituzionale del ruolo del presidente, le indagini vanno rispettate e anche il processo ma non può incidere sulla capacità politica del presidente, spero che il riesame dia ragione all'avvocato Savi e che Toti mantenga il suo ruolo. Lui non si è mai sottratto alle indagini e sulla reiterazione del reato, non credo proprio possa accadere e nemmeno l'inquinamento delle prove". Così l'assessore regionale Giacomo Giampedrone commenta la questione delle dimissioni del presidente di regione Liguria Giovanni Toti.