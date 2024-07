Geotab e BYD Trucks Europe annunciano integrazione per migliorare gestione flotte

Geotab – leader globale nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, annuncia l’integrazione, a livello europeo, delle sue soluzioni di fleet management con BYD Trucks Europe, parte di BYD, produttore di veicoli elettrici leader mondiale. Questa collaborazione fornisce a BYD Trucks Europe uno strumento consolidato per la gestione delle flotte in Europa; Geotab offre inoltre una soluzione di connettività end-to-end che può contribuire a garantire la privacy e la sicurezza dei dati all’interno del territorio.

In base a questo accordo, i mezzi pesanti elettrici di BYD importati in Europa saranno equipaggiati con i dispositivi telematici avanzati di Geotab, in grado di acquisire dati completi relativi ai veicoli. Queste informazioni, con il consenso del cliente, saranno utilizzate da BYD Trucks Europe per migliorare la qualità dei veicoli stessi, la manutenzione e la gestione dell’assistenza, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di fermo, sia imprevisti che programmati. Inoltre, BYD Trucks Europe offrirà ai propri clienti i servizi di telematica per le flotte di Geotab, consentendo alle aziende del settore dei trasporti di accedere a informazioni sui veicoli utili a migliorare l’efficienza, le attività, la gestione dei costi e la sostenibilità.

“L’essere scelti come fornitore da BYD Trucks Europe sottolinea la fiducia riposta nella tecnologia di Geotab, che consente di ottimizzare le operation e fornire servizi eccezionali ai clienti” sottolinea Christoph Ludewig, VP Leasing/Rental/Mobility & OEM di Geotab Europe. “Il rapporto con BYD Trucks Europe evidenzia inoltre il nostro impegno nell’offrire soluzioni di alto livello per la gestione delle flotte, garantendo al contempo la sicurezza e la privacy dei dati. Siamo entusiasti di questa opportunità, che andrà a supportare la trasformazione e l’elettrificazione delle flotte in tutta Europa”.

Il sofisticato hardware telematico e le funzionalità di elaborazione dei dati di Geotab, uniti alla tecnologia all’avanguardia dei veicoli elettrici di BYD, offrono un accesso senza pari e in near-real-time a informazioni, analisi e approfondimenti sui veicoli. L’integrazione garantisce inoltre che tutti i dati siano trasmessi e archiviati in un database europeo sicuro.

Il rapporto tra Geotab e BYD Trucks Europe offre agli operatori delle flotte una soluzione solida e protetta per la transizione verso l’elettrico, migliorando, in tutta Europa, le prestazioni e la sostenibilità dei veicoli alimentati a batteria.