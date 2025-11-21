Geoetica e clima: il ruolo dei geologi nella tutela del territorio che cambia
di R.S.
Martedì 25 novembre, dalle 14, la Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova ospiterà il seminario formativo “Il ruolo del Geologo tra etica, competenze e welfare professionale: dal sapere alla tutela”, un appuntamento dedicato alle sfide attuali e future della professione.
Al centro dell’incontro un focus di grande attualità: geoetica e cambiamenti climatici, ovvero la responsabilità dei geologi nella gestione del territorio e nella prevenzione dei rischi in un pianeta sottoposto a trasformazioni sempre più rapide e complesse.
Tra i relatori spicca la presenza di Silvia Peppoloni, geologa e ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, figura di riferimento internazionale nelle scienze della Terra e nella riflessione geoetica. La sua relazione, “La geoetica come fondamento per affrontare le responsabilità etiche dei geologi in un mondo in trasformazione”, approfondirà il rapporto tra etica professionale, crisi climatica e tutela dell’ambiente.
Durante il seminario sarà inoltre possibile raccogliere interventi e dichiarazioni del nuovo presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli.
