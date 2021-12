Genova, Zangrillo: "Il covid non deve spaventare, non si deve dare troppo ascolto a voi giornalisti"

di Marco Innocenti

"Voi dovete vendere il prodotto 'terrore' ma ormai è over booked. Il virus deve diventare endemico, se non lo ha ancora fatto"

"Il virus deve diventare endemico, se non lo ha già fatto". Così Alberto Zangrillo, presidente del Genoa e primario al San Raffaele di Milano, a margine della conferenza di presentazione della partnership fra Regione Liguria e le tre squadre liguri di serie A, che da oggi porteranno sulla propria maglia il marchio "La mia Liguria".

"Io vorrei che non si passasse in zona gialla - ha aggiunto Zangrillo - però io sono sempre stato ottimista, basandomi sui dati obiettivi. In questo momento negli ospedali stanno entrando pazienti con le tipiche patologie infiammatorie della stagione invernale e quindi sono portato a pensare, partendo da un elevato rating di vaccinazione, che il virus se non lo è già diventato, diventi endemico. Non ci deve spaventare, va affrontato con determinazione ma senza dare troppo ascolto a voi giornalisti: voi dovete vendere un prodotto che è il prodotto 'terrore' che però ormai è over booked"