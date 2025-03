Genova, via Donaver verso la messa in sicurezza definitiva con un progetto da 3 milioni di euro

Le tanto attese novità su via Donaver sono arrivate: durante un'assemblea pubblica convocata dal Municipio III Bassa Val Bisagno, il Comune di Genova ha illustrato il percorso che porterà alla messa in sicurezza definitiva della via, nel quartiere di San Fruttuoso. L'intervento, atteso da anni, prevede un investimento di circa 3 milioni di euro.

Analisi tecniche concluse - L’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, intervenuto insieme al vicesindaco Pietro Piciocchi, ha spiegato che nei mesi scorsi sono state completate le analisi geologiche e geognostiche necessarie al censimento delle sotto utenze, in particolare delle reti di acque bianche e nere. Questo passaggio era indispensabile per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), che sarà pronto entro aprile.

Obiettivo appalto entro il 2025 - Una volta ultimato il PFTE, l’amministrazione intende portare il progetto in conferenza dei servizi e, parallelamente, proporre in consiglio comunale l'anticipo al 2025 della spesa originariamente prevista per il 2026. In questo modo si punta a predisporre il progetto esecutivo e bandire i lavori entro la fine dell'anno.

Dialogo con i cittadini - L'assessore municipale alla Viabilità Sonia Paglialunga ha evidenziato l'importanza del confronto con la cittadinanza, per cui in questi mesi il Municipio ha "fatto sopralluoghi e incontri per valutare soluzioni che semplifichino la vita quotidiana, mantenendo sempre come priorità la sicurezza della strada". Sono allo studio, in collaborazione con i tecnici e la Polizia Locale, ulteriori alternative per migliorare la viabilità della zona.

Impegno istituzionale - Il presidente del Municipio III Angelo Guidi ha ribadito la centralità della messa in sicurezza di via Donaver nell’agenda municipale. "Da quando mi sono insediato - spiega - ho voluto affrontare questa criticità, trascurata per anni. Ora vediamo definito un percorso concreto, grazie al lavoro condiviso con la Giunta e l’assessore Paglialunga".

