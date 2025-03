Genova, riqualificazione area mercato Di Negro, Bevilacqua (Lega): "Avanti con il progetto"

Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Alessio Bevilacqua, ha presentato un’interpellanza per chiedere aggiornamenti sulla riqualificazione dell’area retrostante il mercato di Di Negro, un intervento atteso da cittadini e operatori commerciali. “Questa zona merita attenzione e una riqualificazione adeguata, per completare la grande visione di rilancio che l’amministrazione sta portando avanti nel Municipio Centro Ovest. Dopo un primo parere negativo in ambito municipale, abbiamo riproposto il tema in Consiglio Comunale, ottenendo un voto unanime a favore. Ora vogliamo garantire che l’iter prosegua” ha dichiarato Bevilacqua.

Dalla risposta dell’amministrazione è emerso che sono già stati tracciati gli stalli di sosta e che si sta lavorando a una progettazione più ampia, che riguarda gli spazi pubblici lungo il fronte edificato di via Buozzi, tra le chiese di San Teodoro Ponente e San Benedetto Levante. Il progetto prevede l’ampliamento delle aree pedonali, il ridisegno dei percorsi e delle aiuole esistenti, oltre a nuove aree verdi e spazi flessibili, in modo da migliorare la visibilità e la fruibilità dell’area. “È positivo che si stia lavorando a una riqualificazione complessiva e non solo a interventi puntuali. Continueremo a seguire il percorso affinché si arrivi quanto prima alla fase esecutiva e al finanziamento degli interventi necessari. L’attenzione della Lega rimane alta sulla riqualificazione dell’area, con un confronto costante con i cittadini, il tessuto commerciale e i comitati di quartiere” ha concluso Bevilacqua.

