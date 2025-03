Metro di Genova, arriva il primo dei nuovi 14 veicoli dopo il via libera tecnico

Il primo dei 14 nuovi mezzi di quarta generazione destinati alla metropolitana di Genova ha ottenuto il nulla osta tecnico per l’immissione in servizio da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. L’autorizzazione è arrivata a seguito delle verifiche e delle prove funzionali effettuate nei giorni scorsi.

Mobilità urbana – L’annuncio è stato dato dal vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, che ha definito l’ok ai nuovi veicoli “un passo concreto in avanti per migliorare il trasporto pubblico e offrire ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente”.

Investimenti – “L’impegno del Ministero dei Trasporti – ha aggiunto Rixi – è volto a garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, a beneficio dell’intera comunità”.

Prossimi step – Il primo convoglio entrerà in servizio nelle prossime settimane, mentre gli altri 13 mezzi saranno progressivamente autorizzati e messi in circolazione, contribuendo ad aumentare la capacità e la qualità del servizio offerto dalla metropolitana genovese.

Commento Lega Genova - “Accogliamo con soddisfazione la notizia del via libera al primo dei nuovi veicoli di quarta generazione destinati alla metropolitana di Genova, frutto dell’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del lavoro del vice ministro Edoardo Rixi. Un passo nella direzione di un significativo miglioramento del trasporto pubblico locale per una mobilità sempre più efficiente, moderna e sostenibile per i cittadini genovesi. L’attenzione riservata dal vice ministro Rixi alle infrastrutture della nostra città dimostra una chiara volontà di investire nel futuro della mobilità urbana, garantendo sicurezza e innovazione.” Così in una nota il gruppo Lega in comune a Genova.

