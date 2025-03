Papa Francesco: domenica dimesso dal Gemelli, rientra in Vaticano, due mesi di convalescenza

Papa Francesco sta meglio, abbastanza da uscire domani, domenica 23 marzo, dal Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio. Saranno dimissioni protette, la convalescenza continuerà in Vaticano e sarà lunga, almeno due mesi.

Stando così le cose, l’annuncio che si sarebbe affacciato dopo l’Angelus domenicale indica probabilmente che si affaccerà dal Palazzo Apostolico in Vaticano e non dall’ospedale.

L'imminente uscita dall'ospedale è stata ufficializzata in un punto stampa all’ospedale Gemelli dopo un ricovero durato oltre un mese. "Sarà dimesso in convalescenza protetta, domani, in condizioni stabili ormai da due settimane. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi". Lo ha spiegato il professor Sergio Alfieri, responsabile dell'equipe medica che ha in cura Bergoglio.

Nell'immediato Papa non potrà vedere gruppi di persone. Per quanto riguarda il recupero della parola, "Speriamo in tempi brevi”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.