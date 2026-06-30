Genova, vertenza comunali: sindacati disertano incontro convocato da sindaca Salis, "Scarso preavviso"

Il faccia a faccia tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti dei lavoratori non c'è stato. I sindacati dei dipendenti del Comune hanno infatti deciso di non partecipare all'incontro convocato per le 9 di stamattina dalla sindaca Silvia Salis, segnando un nuovo momento di tensione nella vertenza aperta sul personale di Palazzo Tursi.

La decisione è stata comunicata all'amministrazione nella tarda serata di ieri, dopo che la convocazione era arrivata soltanto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17, per una riunione fissata alle 9 del giorno successivo. Una tempistica che, secondo Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Usb, Diccap e la Rsu del Comune, non garantisce il rispetto delle corrette relazioni sindacali né consente di affrontare un confronto così delicato con la necessaria preparazione.

Le sigle ribadiscono comunque la disponibilità a sedersi al tavolo, purché l'incontro venga fissato con un congruo anticipo e attraverso modalità condivise.

La mancata partecipazione arriva in un clima già particolarmente acceso. Nei giorni scorsi i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione del personale comunale e, nella giornata di ieri, hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura per denunciare le difficoltà che interessano diversi uffici dell'ente, a partire dalla carenza di organico e dalle ricadute sui servizi ai cittadini.

Durante la manifestazione una delegazione sindacale aveva incontrato il vicesindaco Alessandro Terrile, l'assessora al Personale Ria Bruzzone e alcuni dirigenti comunali. Al termine del confronto, però, le organizzazioni dei lavoratori avevano definito le risposte ricevute insufficienti, confermando la mobilitazione.

L'assenza al vertice convocato dalla sindaca rappresenta ora un ulteriore segnale della distanza tra le parti, mentre resta aperta la richiesta di un nuovo incontro che possa riavviare il dialogo in un clima ritenuto più adeguato dai rappresentanti dei lavoratori.

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