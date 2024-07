Genova, Valpolcevera e cantieri, assessore Rosso: "Attenzione ad anziani e fragili"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In Valpolcevera, oltre 2.900 persone sono assistite dai Servizi Sociali, rappresentando circa il 10% della popolazione seguita a livello cittadino. Tra queste, circa il 14% sono anziani e un altro 14% sono persone con disabilità. Bolzaneto è il quartiere con il maggior numero di interventi (31%), seguito da Certosa (19%) e Rivarolo (14%), con ulteriori azioni a Begato, Teglia, Pontedecimo e San Quirico.

L'assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso sottolinea l'importanza delle iniziative estive per le fasce più fragili, specialmente in un periodo di grandi cambiamenti infrastrutturali per la Valpolcevera e il quartiere di Certosa: "La nostra amministrazione, in collaborazione con il personale delle Politiche Sociali e le associazioni territoriali, ha attuato una serie di iniziative specifiche per l'estate, garantendo il supporto necessario a chi ne ha più bisogno. Per la Valpolcevera è un momento faticoso, soprattutto a causa dei tanti cantieri. Quelli presenti sono necessari per cambiare il volto dell'area, la stessa popolazione li ha richiesti per migliorare i servizi. La nostra missione è quella di non far sopportare, oltre il limite, i disagi che i cantieri procureranno. Intanto, un successo risiede nel poter seguire già quasi 3000 persone, alle quali diamo assistenza costante. Questi cittadini sono tutelati costantemente, attraverso associazioni presenti sul territorio, e potranno trovare giovamento anche nella Casa di Quartiere, oasi rinfrescata per sopportare il caldo e in cui poter vivere momenti ricreativi e piacevoli assieme alla comunità."

Call Center Informanziani e Maggiordomo di Quartiere

Il call center informanziani, attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni, offre informazioni e attivazione dei servizi di Custodi sociali e Maggiordomo di quartiere, figure di supporto e assistenza, volte a diffondere consigli per affrontare le emergenze climatiche e organizzare il tempo libero. I Maggiordomi di Quartiere hanno già ricevuto circa mille richieste nei primi sei mesi dell'anno, con due operatori presenti a Certosa per 50 ore settimanali, soddisfacendo tutte le richieste pervenute.

Casa di Quartiere e Auser

La Casa di Quartiere in via Certosa 13D e l'Auser in via Bercilli 8 offrono spazi climatizzati e attività di svago per gli anziani durante le giornate estive, compresa la settimana di Ferragosto, mentre la Comunità di Sant'Egidio supporta il progetto "Viva gli Anziani", garantendo il monitoraggio domiciliare degli anziani fragili.

Giovani Dentro e Altri Servizi

Il gruppo "Giovani Dentro" organizza attività per la socializzazione della popolazione anziana e il centro in via Johann Sebastian Bach 3 è aperto il martedì e giovedì pomeriggio. Due merende estive sono previste il 30 luglio e il 3 settembre presso il Giardino dell'Associazione Don Lino.

I servizi sociali territoriali, disponibili per tutta l'estate, continuano a supportare la popolazione fragile con interventi domiciliari e monitoraggio delle situazioni in carico, in collaborazione con l'ASL3 per la protezione degli anziani durante le ondate di calore.

Per situazioni di emergenza sociale non sanitaria, è attivo il pronto intervento sociale, disponibile tutti i giorni, inclusi i weekend e in orario notturno al numero verde, dedicato al call center regionale, 800.593235