Genova, uomo accoltellato a Sottoripa: violenza tra spacciatori a due passi dal Porto Antico

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato ieri pomeriggio, intorno alle ore 18, nel centro storico di Genova in Sottoripa, all'altezza di vico del Serriglio. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 arrivato sul posto con l'automedica. Stabilizzato e intubato è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale San Martino. La polizia locale ha fermato l'aggressore poco distante. È accusato di tentato omicidio. Intervenuti sul posto anche i carabinieri per le indagini. Il coltello è stato sequestrato nelle vicinanze. Secondo le prime informazioni l'aggressore avrebbe colpito la vittima con più colpi al torace. Ancora da chiarire le cause dell'aggressione. Le informazioni filtrate dalle forze dell'ordine tendono ad inquadrare l'episodio come una lite tra pusher poi degenerata. Prima i toni tra i due uomini, entrambi di origine nordafricana, si sono fatti incandescenti con incalzanti grida di minaccia, poi il contatto fisico ed infine l'aggressione con coltello: pochi attimi prima del ferimento, la vista del sangue e della violenza ha fatto scattare l'allarme tra i passanti.





L'episodio è avvenuto in un contesto di passaggio turistico, come detto tra Sottoripa e vico del Serriglio, uno dei passaggi che collega il Porto Antico con via San Luca. Diverse decine di persone hanno assistito, loro malgrado, alle scene di violenza e al successivo intervento di soccorritori e polizia locale.





Gli addetti inviati dal 118 (automedica Golf 4 e ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena) hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso. Lì è stato immediatamente trasferito in rianimazione. È in pericolo di vita per le coltellate all’addome e al torace ricevute. La posizione dell'aggressore, accusato di tentato omicidio e trasferito in cella, è sotto valutazione del sostituto procuratore Francesco Cardona Albini.