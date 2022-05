Genova, Unige conferisce la laurea honoris causa in ingegneria all'ad di Webuild Pietro Salini

di Marco Innocenti

"Una medaglia data al team che fa di questo lavoro una vera missione soprattutto per la città di Genova, per farla diventare un porto dell'Europa"

Ha legato il suo nome e quello dell'azienda di cui è al comando, alla costruzione del nuovo ponte Genova San Giorgio ma le opere che portano il nome Webuild in tutto il mondo sono tantissime e molto differenti fra loro. Oggi Pietro Salini, amministratore delegato dell'azienda, ha ricevuto dall'Università di Genova la laurea honoris causa in ingegneria civile, nella sala del piano nobile di Villa Cambiaso, sede della Scuola Politecnica.

"E' un premio alla brillante carriera dell'uomo e dell'azienda - ha spiegato il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino - Un'azienda che è leader nel settore delle infrastrutture e della mobilità sostenitibile. Poi noi come Università abbiamo moltissime relazioni con quest'azienda, che è sempre molto attenta al coinvolgimento dei nostri studenti non solo in percorsi formativi ma anche in laboratori applicativi, pratici. Quindi riteniamo importante formalizzare questa nostra vicinanza ad un'azienda che ha attenzione al mondo dei giovani e alla loro formazione".

"E' una medaglia al gruppo - ha commentato Pietro Salini - al team che a Genova ha lavorato benissimo non solo con il ponte ma anche col Terzo Valico e il nodo ferroviario dove siamo impegnati a dare un futuro a questa città, chiusa verso terra dalla cinta di montagne ma può diventare un prolungamento della pianura padana per essere un porto dell'Europa".