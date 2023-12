Genova, una via e una mattonella dedicate alla memoria di Gianluca Vialli

Una via nel quartiere del nuovo Waterfront di Levante e una mattonella celebrativa al molo dell'amicizia a Quinto. Genova, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Gianluca Vialli, avvenuta il 6 gennaio scorso, si prepara a omaggiare la memoria del grande campione della Sampdoria e della Nazionale con diverse iniziative, che si uniranno alla ballata "My name is Luca" in programma l'8 gennaio al teatro Carlo Felice.

Dunque a pochi passi dalla Lanterna, storico simbolo del capoluogo, sta per sorgere via Gianluca Vialli, l'idea (come specificato da Repubblica) è partita dal presidente Marco Lanna e la proposta è già passata dal Gabinetto del Sindaco. Attese la decisione dell'ufficio toponomastica e la deroga del Prefetto ai dieci anni di tempo dalla morte previsti prima di poter intitolare una strada a una persona scomparsa.

A Genova Quinto, invece, verrà posizionata una bellissima mattonella in ceramica, frutto del lavoro di un artista, per legare per sempre il nome di Vialli a quello che ormai è stato ribattezzato il molo dell'amicizia. Anche in questo caso il Municipio Levante presieduto da Federico Bogliolo attende il via libera dell'ufficio paesaggistica del Comune prima di procedere all'installazione e all'inaugurazione ufficiale dell'iniziativa.