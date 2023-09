Genova: una rara "aquila dei serpenti" in cura al Cras di Campomorone

Prosegue la degenza di un biancone, meglio noto come "aquila dei serpenti", al Centro recupero animali selvatici di Campomorone, gestito dall'Enpa.

"Purtroppo è arrivato al nostro centro - informano i volontari della Protezione animali - con una brutta infezione all'articolazione del gomito, che non gli permette di stendere l'ala - e quindi di volare. Noi continuiamo a somministrargli la terapia antibiotica necessaria, ma purtroppo l'infezione non accenna a diminuire".

In caso di guarigione lenta, il rapace dovrà trascorrere la convalescenza a Campomorone. "È in questo periodo che i bianconi iniziano la migrazione verso l'Africa subsahariana. Se il gomito non guarirà in pochi giorni, l'animale sarà costretto a restare con noi per tutto l'inverno. Noi facciamo il tifo per lui - aggiungono i volontari - e speriamo che la situazione si risolva per il meglio, permettendogli di compiere regolarmente la migrazione. Se così non fosse, ci prenderemo cura di lui fino a quando sarà necessario".