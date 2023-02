Genova, un successo la nuova Città dei Bambini: 30.000 ingressi in due mesi

Dalla nuova apertura al pubblico nella location sotto l’Acquario di Genova, occorsa il 2 dicembre 2022, sono circa 30.000 i biglietti venduti dalla Città dei Bambini e dei Ragazzi; la cifra è comprensiva degli accessi a “CINQUE SENSI”, la nuova formula di experience museum. Nel periodo delle festività natalizie lo spazio di educazione e intrattenimento ha registrato il tutto esaurito, in particolare con oltre 11.000 visitatori dal 26 dicembre all’8 gennaio.

Il 66% degli acquisti è stato fatto online, a conferma della tendenza ormai consolidata a pianificare per tempo la visita evitando code in biglietteria, mentre il 22% dei biglietti acquistati sono combinati all’Acquario di Genova o alle altre strutture del mondo AcquarioVillage o abbonamento TEN a 10 ingressi. Il restante 78% è stato acquistato per la sola Città. L’altissima percentuale di biglietti per la sola struttura suggerisce l’attrattività della Città dei Bambini e dei Ragazzi e la curiosità del pubblico nei confronti della struttura nella sua veste rinnovata.

Dai dati raccolti sulle vendite online, risulta che il 40% dei visitatori sono liguri, di cui 32% genovesi, e il restante 60% proviene da fuori regione. In particolare le tre regioni principali sono la Lombardia con il 19%, il Piemonte tra l’11 e il 12%, la Toscana con circa il 7%. Tra il 2 e il 3% sono stranieri. Non sono disponibili dati sulle provenienze del 34% di visitatori che hanno acquistato i biglietti direttamente in biglietteria.

«Realizzare ex novo la Città dei Bambini e dei ragazzi è stata una scelta strategica, i risultati premianti di questi primi due mesi lo dimostrano - sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando - La scelta di un partner dall’indiscutibile know how come Costa Edutainment, la realizzazione di una struttura all’avanguardia e la volontà di rafforzare l’attrattività di un’area del Porto Antico in sofferenza, sono gli elementi meditati da cui siamo partiti con convinzione. Abbiamo investito molto in questo progetto. Oggi possiamo dire di essere stati lungimiranti e di aver intrapreso il cammino giusto per riportare la Città dei Bambini ai fasti degli anni ‘90».

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento dei primi due mesi della Città dei Bambini e dei Ragazzi - commenta Beppe Costa, Presidente di Costa Edutainment - Ritengo che siano una conferma della validità dell’investimento congiunto tra Costa Edutainment e Porto Antico, e un’altra scommessa vinta sulla capacità attrattiva di Genova in termini di cultura e tempo libero, sia per i turisti sia per i propri concittadini. Ancora una volta, un bel lavoro di squadra che porta buoni risultati».

Rivolta ai giovanissimi tra i 2 e i 12 anni di età, a struttura è stata realizzata grazie a un investimento congiunto di circa 5 milioni di euro di Costa Edutainment e Porto Antico di Genova. Progettazione, produzione e direzione artistica dell’experience museum sono state affidate a Filmmaster Events, partner del progetto fin dalla definizione del concept. Si presenta come un luogo di incontro e di scoperta per tutte le famiglie: un experience museum da vivere insieme, uno spazio dove anche il genitore si mette in gioco e diventa protagonista e non solo accompagnatore, dove fratelli di età diverse possono divertirsi nello stesso modo.

Il percorso propone un’intera area dedicata alla fascia 2-4 anni, mentre le altre aree, dedicate ai sensi, propongono installazioni adatte a tutti i ragazzi ma con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età degli utenti; a seconda del tema presentato, o percorsi sono fruibili da soli, a coppie o in piccoli gruppi. Un ulteriore spazio è dedicato alla “Casa in costruzione. Sono inoltre presenti un’area didattica, dove si svolgono i laboratori per le scuole, e un’area dedicata a feste di compleanno ed eventi privati.

La struttura è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria; ingressi ogni ora fino alle 16.