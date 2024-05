Genova, "Ukraine is calling": iniziativa benefica dall'11 al 17 maggio

*Iniziativa benefica Ukraine is calling - Genova 11-17 maggio 2024*

È con vivo piacere che vi annunciamo oggi che la Comunità ucraina di Genova e della Liguria rappresentata dall'Associazione Pokrova ODV partecipa alla campagna internazionale “Ukraine is calling” promossa dall’organizzazione non profit lussemburghese LUkraine ASBL e mirante a salvare vite umane raccogliendo fondi per acquistare e inviare in Ucraina, da più di due anni vittima dell’aggressione russa, 112 veicoli di soccorso (112 come il Numero Unico di Emergenza europeo).

Dall’inizio della guerra più di 1.700 autopompe dei vigili del fuoco e

500 ambulanze sono state distrutte dagli attacchi russi e con questa iniziativa già 72 ambulanze e camion dei pompieri sono stati trasferiti, grazie anche a donazioni di mezzi e finanziarie dei partners, per un valore di 2.500.000 Euro.

Questa iniziativa umanitaria è stata premiata nel 2023 con l'importante European Citizen Prize, con cui il Parlamento Europeo premia ogni anno le iniziative che promuovono la cooperazione europea e i valori comuni.

La campagna di raccolta fondi ha come testimonial un’ambulanza crivellata e resa inservibile dai colpi russi in un villaggio della regione di Kharkiv, città gemellata con Genova, nel settembre del 2022 mentre gli operatori sanitari stavano prestando soccorso ad un civile ferito.

Il veicolo, che, dopo essere stato portato in molte città europee, ha recentemente iniziato il suo tour anche in Italia, contiene le storie di tante persone: medici, soccorritori, primi soccorritori e civili vittime dei crimini di guerra della Russia dal 24 febbraio 2022 ad oggi.

Testimone muto che interroga la coscienza di tutti.

Da parte nostra porteremo questa ambulanza a Genova dall'11 al 17 maggio 2024, posizionandola in due punti del centro cittadino, al Porto Antico, vicino all'Acquario, dall'11 al 12 e in Piazza De Ferrari, vicino al monumento a Garibaldi, dal 13 al 17, con volontari, presenti ogni giorno dalle 9 alle 20, e totem esplicativi sulla tragedia e le sofferenze che sta tuttora patendo la popolazione ucraina.

Abbiamo coinvolto nell'iniziativa anche Croce Rossa, Croci volontarie, Misericordie, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Scout, Caritas, Sant'Egidio, Unicef, Istituti scolastici, e ringraziamo tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo e competenze.

È prevista anche la partecipazione di uomini e mezzi di soccorso della nostra Città e, in data da definire, una proiezione speciale del film “Twenty days in Mariupol”, premiato come Miglior Documentario agli ultimi Oscar, e una conferenza a tema con esperti e testimonianze di profughi ucraini.

Considerata l’importanza sia a livello pratico – salvare vite umane – sia a livello di informazione sulle sofferenze della popolazione ucraina incessantemente aggredita dagli attacchi russi, siamo dunque a chiedervi di voler dare risalto a questa iniziativa per consentire la più ampia partecipazione, confidando che tutta la comunità multiculturale genovese possa condividere il dolore della comunità ucraina e che insieme onoreremo coloro che ogni giorno difendono e salvano la nostra terra e il nostro popolo.

Ringraziamo ancora una volta la Città di Genova e tutte le Autorità e le persone che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando anche in questa occasione e speriamo di vedere nei prossimi giorni una grande solidarietà da parte di tutti. Grazie ancora di cuore!

Associazione Pokrova ODV – Genova

L'Associazione POKROVA ODV è costituita da volontari di tre città della Liguria, che si sono uniti con l'alto scopo di "aiutare gli ucraini in particolari condizioni di vita all'estero" basandosi sui valori cristiani.

Dal 24 febbraio 2022, data l'acuta crisi umanitaria creata dall'invasione russa, l'Associazione POKROVA ODV si è concentrata sulla fornitura di aiuto umanitario di prima necessità per il popolo ucraino.

Insieme ai nostri donatori e sostenitori abbiamo raccolto e spedito •⁠ ⁠più di 500 tonnellate di aiuti •⁠ ⁠10 automezzi e 8 ambulanze