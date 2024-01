Genova: ufficiale morto su nave, indagine su esplosione caldaia

Ci sono due indagati per la morte dell'ufficiale Mehmet Altas, ingegnere turco di 29 anni colpito da un pezzo di caldaia a bordo della motonave Torc. La procura ha iscritto nel registro il comandante della nave e il direttore della sala macchine dove è avvenuta l'esplosione. Si tratta di un atto dovuto per consentire ai due di nominare un consulente per gli accertamenti tecnici irripetibili. Domani verrà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia.

L'imbarcazione era partita dalla Grecia quando al largo delle Eolie, ma in acque internazionali, è avvenuto l'incidente. Altas era rimasto ferito in modo grave e l'equipaggio aveva subito contattato le autorità italiane per organizzare il trasporto in ospedale ma l'ingegnere è poi morto prima dell'arrivo dei soccorsi. A quel punto la capitaneria di porto ha detto al comandante di proseguire la navigazione fino al porto di destinazione e cioè Genova.