Genova, tornano i Global Goals Award: premiate le realtà più sostenibili del territorio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori della seconda edizione dei Genova Global Goals Award 2023. Il concorso del Comune di Genova organizzato in collaborazione con l'Associazione Genova Smart City ricompensa le realtà impegnate a rendere la nostra città sempre più smart, green e sostenibile Come tradizione del contest, anche quest'anno il premio finale sarà rigenerare un bene comune o uno spazio all'interno delle scuole partecipanti.

Infatti per questa edizione l'invito a riflettere sul tema della sostenibilità e ad agire per cambiare il mondo non era rivolto solamente ad imprese, start-up, associazioni, università che si sono sfidate nella categoria "Senior" ma, grazie anche al patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale, alle scuole di ogni ordine e grado. Dalle elementari alle superiori gli studenti delle classi genovesi hanno così avuto la possibilità di sfidarsi nella categoria "GenZ" presentando i progetti da loro realizzati o immaginati per rendere più sostenibili i loro istituti ma non solo.

Per i piccoli delle scuole dell'infanzia è stato invece predisposto un gioco ideato per introdurli al tema della sostenibilità e ai diciassette Global Goals che compongono l'Agenda 2030, per l'occasione raggruppati in cinque "challenge" definiti dalle '5P' dello sviluppo sostenibile: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership, e nelle due categorie: "Reality" per i risultati già ottenuti, e "Dream" per le idee ancora da realizzare.

*Il Genova Global Goals Award è diventato uno degli appuntamenti fissi più importanti nell'ambito delle idee e delle azioni per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio - afferma l'assessore al marketing territoriale Francesca Corso -. Il crescente successo di numero di soggetti e di qualità delle proposte, confermato anche dalla seconda edizione, ribadisce l'importanza di questo riconoscimento ideato per contribuire ad esaltare i valori che l'amministrazione comunale considera imprescindibili per promuovere azioni virtuose di cittadinanza attiva e gratificare le realtà che impegnano le proprie risorse su questi temi».

«Sono estremamente felice di poter constatare la crescita che il Genova Global Goals Award sta avendo sin dalla sua prima edizione - dichiara l'assessore alle politiche dell'istruzione e dei Servizi civici Marta Brusoni -. L'aver coinvolto anche gli studenti di tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, ne ha poi accresciuto il valore anche sotto la produzione di spunti, progetti e interventi sostenibili a favore della collettività. Le energie e i punti di vista forniti quotidianamanente dalle nuove generazioni sono un tesoro estremamente prezioso nello sviluppo del presente e nella costruzione del futuro di tutti. E quanto emerge dalle proposte presentate per questa iniziativa ne è una piacevole conferma».

«L'Associazione Genova Smart City ha voluto sostenere l'iniziativa da parte di Genova Global Goals Award, in quanto promuove l'impegno verso la sostenibilità tra i giovani nelle scuole - afferma la presidente dell'Associazione Genova Smart City Daniela Ameri -. L'Associazione ha selezionato, tra i numerosi progetti presentati, quelli che meglio incarnano l'impegno verso la sostenibilità tra i giovani neel scuole- afferma la presidente dell'Associazione Genova Smart City Daniela Ameri-. La novità di quest'anno ha riguardato proprio le realtà locali vincitrici, principalmente scuole, con progetti che vedevano coinvolti i più giovani. Ogni soggetto vincitore ha individuato un bene comune da ripristinare.

> Stam s.r.I. ha scelto la sistemazione e/o sostituzione di alcuni giochi della scuola

Radice di via G. Boero, 75.

> L'Istituto di istruzione secondaria Italo Calvino ha selezionato l'intervento di pulizia, lucidatura ed eventuale ripristino di quarantotto formelle in rame poste sui pilastri del porticato di via Biancheri.

Il liceo classico scientifico e sportivo Martin Luther King ha optato per la realizzazione di un'area da destinarsi a orto didattico con piantumazione delle essenze e sistemazione della stessa, presso la scuola Fabrizi.

L'istituto comprensivo Pegli ha scelto l'intervento che consiste nella sistemazione e tinteggiatura delle panchine presenti in piazza Palermo.

> La scuola primaria Solari ha scelto l'intervento di ripristino di panchine e piantumazione di alcune aiuole in piazza Martinez

> Il liceo classico scientifico e sportivo Martin Luther King ha selezionato l'intervento che prevede la sostituzione dei tabelloni del campo da basket, irrimediabilmente danneggiati, che si trovano all'interno dei giardini Longhi, a Sestri Ponente, in via Pierdomenico da Bissone.

› OdV Spazzapnea ha scelto il ripristino e l'abbellimento delle aiuole presenti nel giardino situato sopra corso Europa, presso la scuola Gnecco Massa.

> L'istituto comprensivo Cornigliano ha scelto il ripristino delle ringhiere poste a contorno delle aiuole che si trovano sul piazzale antistante i giardini Melis, in via Cornigliano, oltre che la fornitura e la posa in opera di una bacheca vetrata in alluminio posta su basamento, da installare all'ingresso dell'edificio municipale di viale Narisano.

La Cruna cooperativa sociale ha optato per l'intervento di piantumazione di aiuole e fioriere in piazza Manzoni.

I vincitori per la categoria "Reality" sono stati:

1) Persone: Istituto comprensivo Corigliano, plesso A. Volta, con il progetto "Hugstore"

2) Pianeta: OdV Spazzapnea, con il progetto "Spazzapnea - Operazione fondali pulit"

3) Prosperità: Istituto comprensivo Cornigliano, con il progetto "ll giardino in una stanza"

4) Pace: Scuola primaria Solari, con il progetto "MI COMP-ORTO BENE"

5) Partnership: La Cruna cooperativa sociale, con il progetto "Politiche del lavoro giovanile per le persone disabili"

Per la categoria "Dream":

1) Persone: Istituto comprensivo Pegli, con il progetto "Giocolorando"

2) Pianeta: Liceo statale classico scientifico e sportivo Martin Luther King, con il progetto

"Meno plastica per il futuro: una ricreazione a impatto 0"

3) Prosperita: Liceo statale classico scientifico e sportivo Martin Luther King, con il progetto "Pacchi viveri km 0"

4) Pace: Stam s.r.l., con il progetto "Origini"

5) Partnership: Istituto di istruzione superiore Italo Calvino, classe 1CL, gruppo 6, con il progetto "Scuolabus elettrici, il futuro per Genova"

Iren S.p.A. ha inoltre assegnato il proprio premio speciale al progetto "Ogyre", promosso dalla società Endless s.r.l., Oltre alla società multiservizi, sponsor del Genova Global

Goals Award 2023 sono stati Ansaldo Energia S.p.A. e Stam Tech. S.r.l., Il bando dei Genova Global Goals Award 2024 verrà pubblicato il prossimo gennaio.