Genova, torna la rassegna "Al forte al tramonto": teatro, musica e comicità al Forte di Santa Tecla

di Marco Innocenti

In una location completamente riqualificata, dal 1° luglio al 17 settembre

Dal primo luglio fino al 17 settembre 2022 al Forte di Santa Tecla in Salita Superiore di Santa Tecla, sulle alture di San Fruttuoso, comunemente definito “l’unico Forte in Città”, è in programma la IV edizione della rassegna “Al Forte al Tramonto”, organizzata dalla compagnia teatrale I Conviviali. "Siamo felici di riportare in uno spazio bellissimo come il Forte di Santa Tecla la rassegna “Al Forte al Tramonto”, giunta alla IV edizione – spiega Paolo Derba, presidente dei Conviviali e presidente della Rete Forte Santa Tecla – Avremo tre principali appuntamenti in programma: la commedia in giallo “Due gocce di Noir”, uno spettacolo itinerante che, grazie a questa modalità, potrà mostrare al pubblico il Forte in tutta la sua bellezza, l’ultimo show del comico Marco Rinaldi e il concerto della Camerata Musicale Ligure, che offrirà un omaggio all’opera, al cinema italiano e alla canzone d’autore".

"Quest’anno - prosegue Derba - la rassegna ha un valore ancora più importante per noi, perché grazie al Patto di collaborazione con il Comune di Genova, quattro associazioni si sono unite per far rivivere il Forte e valorizzare i suoi spazi, creando una vera e propria rete: la Rete Forte Santa Tecla, di cui fanno parte Associvile, Gruppo Radio Liguria, I Conviviali e Agesci Genova 3. Negli anni, grazie al lavoro di tanti volontari, il Forte di Santa Tecla ha visto un’intensa manutenzione volta a riqualificare la struttura; è un vero gioiello sulle colline del quartiere di San Fruttuoso, dal quale si gode di un panorama unico sulla città e si possono osservare molti altri forti genovesi. Con la rassegna “Al Forte al Tramonto”, una delle principali iniziative estive delle Rete, vogliamo invitare i cittadini a godersi spettacoli e concerti in un luogo magico, per molti ancora inedito".

La IV edizione della rassegna “Al Forte al Tramonto”, al Forte di Santa Tecla, si apre venerdì 1° luglio con lo spettacolo itinerante “Due gocce di Noir”, scritto da Maria Grazia Tirasso e diretto da Iula Rossetti. La commedia noir andrà in scena per tutto il weekend, per il fine settimana successivo e tornerà in programma a settembre. “Due gocce di Noir” è uno spettacolo giallo e al tempo stesso surreale e divertente. Il testo è ambientato ai giorni nostri e tutta la storia si svolge proprio al forte, dove ha sede un’azienda di profumi e dove una carrellata di bizzarri personaggi portano in scena una trama intricata e divertente. Le scene, curate da Paolo Derba e Giampaolo Campanella con il contributo di Enrico Musenich, si inseriscono con prudenza nel contesto settecentesco, andando a creare ora uno studio ora un laboratorio chimico; i costumi, scrupolosamente “cuciti” su ogni personaggio, sono di Laura Iadeluca.

La rappresentazione teatrale, in modalità itinerante, attraverserà gran parte del forte, creando per gli spettatori uno “spettacolo nello spettacolo”: «Attraverso sette soste/scene, si andrà a comporre un itinerario mozzafiato all’interno del Forte Santa Tecla di Genova, per offrire allo spettatore la fruibilità della magia teatrale e la godibilità delle soluzioni architettoniche del Forte nonché siti di veduta sulla città, assolutamente singolari e spettacolari». – afferma la regista Iula Rossetti. “Due gocce di Noir” va in scena da venerdì 1 a domenica 3 luglio, replica da venerdì 8 a domenica 10 luglio. In ogni giornata, dalle ore 18.30, è prevista la partenza di un gruppo di spettatori (massimo 40 persone) ogni 30 minuti, ultimo gruppo ore 20.30. “Due gocce di Noir” replica a settembre da venerdì 2 a domenica 4 dalle ore 18.30. È prevista la partenza di un gruppo di spettatori (massimo 40 persone) ogni 30 minuti. Ultimo gruppo ore 19.30.

Il secondo appuntamento della rassegna “Al Forte al Tramonto” è in programma mercoledì 3 agosto, alle ore 19.30, con Marco Rinaldi in “Eroi Superbi”. Uno spettacolo in cui il comico, membro del duo Soggetti Smarriti e del collettivo Bruciabaracche, veste i panni di alcuni grandi protagonisti genovesi e li racconta in “zenéise”. Uno show divertente e adatto a ogni tipo di pubblico, in cui Rinaldi unisce le sue due grandi passioni: il cabaret e il teatro di narrazione. Nello spettacolo, si parlerà di Guglielmo Embriaco, nobile genovese che troviamo nella storia di Genova e in quella dell'Oriente latino nel 1099, al momento della partecipazione navale dei Genovesi alla prima crociata, Cristoforo Colombo, che deve la sua fama alla scoperta del continente americano, e Niccolò Paganini, il violinista del diavolo, virtuoso di fama leggendaria, primo violinista al mondo a soli 31 anni. I racconti dello spettacolo “Eroi Superbi” fanno parte dell’omonimo libro del comico genovese.

Chiude la rassegna, sabato 17 settembre alle ore 18.30, lo spettacolo concerto della Camerata Musicale Ligure “Viaggio in Italia”, un omaggio all’opera, al cinema italiano e alla canzone d’autore. Nella prima parte del concerto, verranno celebrati Nicolò Paganini con “Sonate per violino e chitarra” e Gioacchino Rossini con Sinfonia dall’opera “La Gazza Ladra” nella versione originale dell’epoca di Ferdinando Carulli; a seguire, la Camerata Musicale Ligure terrà un omaggio al cinema italiano, con musiche del compositore Nino Rota, e alla musica da Oscar di Ennio Morricone. A chiudere il concerto un omaggio alla canzone d’autore “in viaggio da Napoli, Genova e New York”, da Frank Sinatra a Fabrizio De André.

I biglietti per ciascun spettacolo costano 12 euro e sono acquistabili su www.happyticket.it oppure al forte la sera stessa dell’evento. I posti sono limitati (per “Gocce di Noir” gruppi di 40 persone ogni 30 minuti, per “Eroi Superbi” e per il concerto della Camerata Musicale Ligure massimo 150 persone) perciò si consiglia di acquistare online la prevendita (Per informazioni: www.iconviviali.it, iconviviali@gmail.com, +39 377 509 4754).