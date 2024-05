Genova, torna il Paganini Festival: nove giorni da capitale del violino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna dal 29 giugno al 7 luglio il Paganini Genova Festival, l'evento organizzato dall'associazione Amici di Paganini in collaborazione con il Comune di Genova. Nove giornate di respiro internazionale: al centro il violino e suoi grandi protagonisti del panorama mondiale, ma anche tante altre iniziative legate alla figura del grande musicista genovese.

Sarà la celebre violinista Viktoria Mullova a inaugurare, il 29 giugno prossimo, al Carlo Felice, il "Paganini Genova Festival 2024". La manifestazione è stata presentata questo pomeriggio a Palazzo Tursi dal presidente dell'Associazione Amici di Paganini Michele Trenti, il direttore del Centro Paganini per la ricerca Roberto Iovino e Alfredo Majo per Bper Banca. Il Festival approda alla sua settimana edizione

in una nuova veste organizzativa. Ente promotore è infatti il Comune che con opportuna delibera ha incaricato della realizzazione artistica il Carlo Felice e gli Amici di Paganini. Tre saranno i concerti (a pagamento) al Carlo Felice: si potranno ascoltare Viktoria Mullova (29 giugno), Kolja Blacher (3 luglio) e Vadim Repin (7 luglio). Tutti gli altri eventi, distribuiti fra vari palazzi e teatri, saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e con obbligo di prenotazione. Due i vincitori del Premio Paganini, ospiti della manifestazione: Mariusz Patyra (2001), impegnato il 30 giugno all'Oratorio di San Filippo con l'Orchestra Paganini diretta da Vittorio Marchese e Bin Huang (1994) che il 5 luglio suonerà a Palazzo Ducale con il chitarrista Michele Trenti. Il Teatro Akropolis ospiterà due eventi (a cura della Gog) di sicuro richiamo: il 2 luglio Dor Aman proporrà la prima esecuzione europea dei Capricci di Paganini trascritti per mandolino e il 6 luglio il pubblico potrà ascoltare il duo violino e pianoforte Yesenia Vicentini e Clarissa Carafa. Infine da segnalare il 6 luglio all'Oratorio di San Filippo la performance del Paganini Ensemble Wien. Per gli approfondimenti dedicati alla figura di Paganini, il 1° luglio (Palazzo Tursi, ore 17) sarà presentato il secondo volume dell'Epistolario del grande violinista prodotto dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con il Centro Paganini genovese. La sera in collaborazione con la scuola di recitazione del Teatro Nazionale verrà proposta una lettura scenica tratta dagli atti del processo che Paganini subì nel 1815 con l'accusa di aver rapito, sedotto e abbandonato una minorenne genovese. Sarà inoltre reso omaggio a due eminenti studiosi paganiniani di ieri e di oggi: il 30 aprile (Palazzo Tursi, ore 17), verrà ricordata la figura

di Federico Mompellio mentre il 4 luglio (ore 17 Palazzo Doria-Carcassi) Maria Rosa Moretti riceverà il riconoscimento 'Una vita per Paganini'. Fra gli altri eventi si segnalano infine le visite ai luoghi paganiniani (30 giugno e 7 luglio, ore 15), e le degustazioni gastronomiche (i celebri "ravioli di Paganini", 6 luglio).