Genova, “Freed from barriers” del Rotary promuove l’accessibilità a tutti nei musei civici

Il Rotary Club Genova Est, nell’anno corrente, in cui è stato identificato come tema generale quello della promozione della cultura sotto ogni aspetto e secondo svariate declinazioni, ha proposto un progetto che è stato successivamente appoggiato da tutti i Club Rotary presenti nell’area metropolitana e che ha visto la compartecipazione del Distretto 2032.

Il progetto vuole creare percorsi e strumenti mirati a garantire l’accessibilità dell’intero sistema dei MuseiCivici di Genova, facenti capo alla Direzione Musei, ponendosi come principale finalità la promozione

dell’offerta culturale della città in un’ottica inclusiva e interculturale. I Musei di Strada Nuova sono stati individuati come prima sede dove avviare interventi e attività.

Il progetto si pone la finalità di implementare e sostenere l’accessibilità culturale intesa come un diritto imprescindibile dell’essere umano, rispondendo da un lato alle linee guida internazionali, dall’altro alle reali esigenze

riscontrate nel territorio. Tale finalità sarà perseguita attraverso diversi obiettivi: in primo luogo, Freed from barriers vuole creare nuove esperienze di benessere culturale, generando un circolo virtuoso tra patrimonio, intercultura e inclusione, contemporaneamente garantire a tutti una piena accessibilità agli spazi e ai contenuti relativi ai siti di interesse individuati. Strettamente in connessione ai precedenti punti, il progetto si focalizza anche sulla fruizione autonoma dei luoghi culturali in modo da garantire un senso di emancipazione e libertà, anche in risposta all'obiettivo 10 dell’Agenda 2030.

Gli strumenti e le attività saranno divisi nei due macro temi su cui verte l’iniziativa, con l’aggiunta di un terzonucleo che riguarda la formazione del personale relativa ai temi del progetto, nonché alle attività e gli strumenti che quest'ultimo propone.