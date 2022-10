Genova, torna domenica "Nonno Ascoltami!": controlli dell'udito gratuiti per tutti i cittadini

Tappa genovese domenica 9 ottobre in Piazza Matteotti per "Nonno ascoltami!" l'evento organizzato da Udito Italia onlus e dedicato ai problemi dell'udito nelle persone anziane, ma non solo, con la possibilità di effettuare screening gratuiti dalle 10 alle 18. Medici specialisti, professionisti sanitari, aziende del settore e volontari saranno a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio l'udito.

"Lo screening precoce è importante - ha spiegato il dott. Scotto di Santillo della Asl 3 Liguria alla presentazione della manifestazione giunta ormai alla tredicesima edizione -ben vengano quindi iniziative come questa che ci consentono di poter fare qualcosa per la popolazione". Non solo gli anziani ma chiunque potrà richiedere uno screening e in caso venissero rilevati problemi uditivi vi sarà un reindirizzamento verso gli ospedali.

"Su questo tipo di patologia è fondamentale non intervenire in una fase già acuta ma agire tempestivamente su un disturbo che con il tempo può diventare invalidante - ha sottolineato Giovanni Toti-. Regione Liguria ha sempre avuto grande attenzione verso questo tipo di prevenzione, non solo per l'età media degli abitanti liguri, ma anche in considerazione dei problemi che possono scaturire da una scarsa prevenzione di tali disturbi, come depressione e un'accelerazione nei processi di declino cognitivo".