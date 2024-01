Genova: teatro Verdi di Sestri Ponente, botta e risposta Sansa-Lega

Botta e risposta tra Ferruccio Sansa, consigliere regionale di opposizione, e la Lega sul futuro del teatro Verdi di Sestri Ponente.

"Il Teatro Verdi di Sestri Ponente - scrive Sansa sul suo profilo social - era un gioiello da mille posti. L'esempio che Genova non deve essere viva soltanto in Centro, ma anche nelle delegazioni come Sestri che sennò si desertificano, diventano dormitori. Perché questa è la bellezza e la particolarità della nostra Genova: avere tanti centri. Avere anime diverse che insieme compongono un'identità unica. Eppure nel silenzio generale il Verdi ha chiuso i battenti. Appena 25 anni dopo essere stato recuperato. Dobbiamo batterci tutti per salvare il Verdi. Non è soltanto una battaglia di Sestri. Come ha scritto oggi Aleandro Longhi su la Repubblica a Sestri una volta c'erano cinque cinema. C'era questo teatro degno di una grande città. Qui venivano nomi noti a cantare, attori famosi si esibivano sul palco. Era anche una palestra per giovani attori, per spettacoli che richiamavano la comunità. La rendevano viva. Oggi Sestri e tutto il Ponente sono assediati da nuovi centri commerciali. Le strade cominciano a desertificarsi. Rischiano di diventare distese di saracinesche abbassate come è già avvenuto altrove. Scommettiamo che qualcuno vorrà mettere anche qui un centro commerciale? È la politica del centrodestra di Giovanni Toti e Marco Bucci : mettere ovunque supermercati. Magari gestiti da grandi catene che sponsorizzano il centrodestra. È la scelta del centrodestra: eventi di una sera, fuochi di artificio, soldi spesi a pioggia per propaganda. Mentre i veri luoghi di spettacolo, cultura e incontro chiudono i battenti per sempre. Ma se muoiono i teatri, se si chiudono i negozi, si spengono le luci. Si svuotano le strade. No, questa Genova non è meravigliosa. Salviamo il Verdi!"

“Se il Teatro Verdi di Sestri Ponente ha chiuso i battenti per un lungo periodo - replica in una nota il gruppo Lega del Municipio VI Medio Ponente - la colpa non va data al Sindaco Bucci e all’amministrazione comunale, che si stanno invece impegnando nella risoluzione della questione, per restituire il Verdi alla comunità. Sansa, forse volutamente distratto, forse pretestuoso e strumentale, non conosce i fatti e ignora l’impegno del Comune, facendo propaganda su un tema caro alla delegazione di Sestri Ponente e non solo. Il nostro gruppo, già in passato, ha proposto più volte spettacoli al gestore del teatro, senza però ricevere l’assenso e dunque la realizzazione. La Lega, da sempre legata al territorio e alla tradizione che il Teatro Verdi porta con se’, si rende disponibile a collaborare per una rapida soluzione del problema che porta oggi alla chiusura del Teatro, istituzione fondamentale per la cultura del nostro municipio e di tutta la città. La speranza è quella di vedere presto il sipario alzarsi, con una gestione che abbia a cuore la nostra città e comprenda l’importanza di un’offerta teatrale variegata e attrattiva”.