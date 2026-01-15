Genova, Teatro della Tosse: la disco vintage degli Uboot70

Sabato 17 gennaio alle ore 21.30 sul palco della Claque tornano gli Uboot70, storica Band genovese nata nei primi anni Novanta, animatrice di decine di serate all’insegna della Disco Music anni '70 più sfrenata.

È un nuovo appuntamento della stagione Saturday Night Fever, un ciclo di serate, in programma fino al mese di maggio, con sorprese ed ospiti, in cui il coinvolgimento del pubblico è assicurato.

Un tuffo nei mitici anni della disco dance che questa vintage band trasforma in uno spettacolo tra i più divertenti. Non a caso il frontman è il noto comico di Zelig Andrea Di Marco.

Gli Uboot70 non sono una cover band, ma bensì una vintage band, nata per puro divertimento e che non riesce a smettere di suonare. A metà degli anni Novanta locali storici genovesi come Bonfim, Makò, Vanilla, Covo di Nord est, Vanilla, Fellini, Coccodrillo, Sgt. Pepper si sono contesi la Band, ma era soprattutto il Nessundorma il locale preferito dagli UBoot70, dove si esibivano anche 2 volte alla settimana. E non è un caso che si sia venuto a creare proprio qui, sull’onda di una reciproca stima e collaborazione, la nascita dei Cavalli Marci.

Oltre alla presenza intrattenitrice di Andrea Di Marco, uomo Zelig, alla Disco degli UBoot70 si uniscono le voci di Federica Saba e Chiara Lippi a dare un tocco di femminilità.

