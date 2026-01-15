Cagliari e Genova, weekend con il MEI: memoria, cultura e percorsi dell’emigrazione italiana

Il Mei - Museo nazionale dell'emigrazione italiana sarà protagonista di un weekend di iniziative, tra Cagliari e Genova, dedicate al racconto dell'emigrazione italiana, valorizzando la memoria come strumento di dialogo con il presente e con le nuove generazioni.





Domani, a Cagliari, si terrà l'evento conclusivo dell'Anno dell'emigrazione sarda in Argentina 2025, promosso dall'assessorato del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il Crei Acli. Durante la mattinata, il Museo nazionale dell'emigrazione italiana porterà il proprio contributo scientifico e culturale al racconto dei processi migratori con l'intervento della dott.ssa Giorgia Barzetti, curatrice scientifica del Mei. L'incontro rappresenta un momento di restituzione e riflessione sul percorso svolto nel corso dell'anno per rafforzare i legami tra Sardegna e Argentina.





Sabato 17 gennaio a Genova, nella sede del Mei, giornata speciale di attività aperte a bambini, adulti, cittadini e visitatori. Attraverso laboratori creativi, visite guidate e momenti di gioco, il Museo invita il pubblico a scoprire l'emigrazione italiana come esperienza collettiva fatta di viaggi, lavoro, sogni e contaminazioni culturali, in dialogo con le migrazioni contemporanee.

