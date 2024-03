Genova, teatro: dal 13 marzo alla Corte "Il calamaro gigante" con Angela Finocchiaro

Sarà Angela Finocchiaro, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano, la protagonista insieme a Bruno Stori de Il calamaro gigante, spettacolo tratto dal romanzo di Fabio Genovesi in scena al Teatro Ivo Chiesa da mercoledì 13 a domenica 17 marzo, con la regia di Carlo Sciaccaluga.

Angela è un’assicuratrice dalla vita grigia e monotona. I sogni coltivati durante la giovinezza sono ormai ammuffiti nel cassetto a causa di una famiglia rigida che le ha sempre tarpato le ali e che la fa sentire imprigionata in una vita che non le appartiene. Fino a quando, nel bel mezzo di un ingorgo stradale, viene travolta da un’onda anomala che la trascina in un mondo parallelo, abitato da personaggi stravaganti tra cui l’antiquato Montfort (Bruno Stori) che, come Angela, ignora come sia potuto finire lì. I due iniziano così un viaggio che, onda dopo onda, li porta a conoscere le meravigliose avventure di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di abbracciare la vita con i suoi alti e bassi, le sue contraddizioni e le sfide che la rendono la realtà più straordinaria.

"Credere a una storia significa renderla vera – dice Carlo Sciaccaluga - Non è vero ciò che è vero, bensì ciò che è creduto. Da Dio al calamaro gigante. La società dominata dall’algoritmo in cui viviamo, il materialismo imperante si ritirano imbarazzati di fronte al manifestarsi fisico di una creatura creduta leggendaria per secoli. Angela, e noi con lei, inizierà a credere che ci sia una vita che sfugge al nostro controllo".

Prodotto da Teatro Nazionale di Genova, Enfi Teatro e Nuovo Teatro Parioli, lo spettacolo oltre ai due protagonisti vede in scena un cast brillante e affiatato costituito da altri 8 tra attrici e attori, la metà dei quali si è formata alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.

Giovedì 14 marzo alle 17, al Teatro Ivo Chiesa, incontro con Angela Finocchiaro, Bruno Stori, Carlo Sciaccaluga e la compagnia dello spettacolo dal titolo Cosa sognano i sognatori? Conduce Erica Manna, giornalista di La Repubblica. L’ingresso è libero con prenotazione su biglietti.teatronazionalegenova.it