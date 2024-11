Genova, Tartufando 2024: festa del tartufo con fiera e street food ai Giardini Luzzati

Dall'8 fino a domenica 17 novembre, in tutta la città vecchia le decine di locali aderenti proporranno ai loro clienti degli speciali menù al tartufo, ma il cuore dell’evento saranno, come sempre, i Giardini Luzzati: qui, in entrambi i fine settimana del 9 e 10 e 16 e 17 novembre, troveranno spazio concerti, dj set, proposte street food a base di tartufo e le bancarelle di artigianato degli operatori del Cactus Market.

Novità di quest’anno sarà, poi, l’inedita area fiera allestita in piazza Matteotti da giovedì 14 a domenica 17 novembre: sarà questo il palcoscenico dei produttori dell’Associazione Tartufai Tartuficoltori Liguri di Millesimo, dei migliori prodotti del territorio selezionati da Liguria Gourmet e dei laboratori del progetto TartufiAmoCi per imparare a condurre il proprio cane in tartufaia con la giusta empatia e acquisire le competenze necessarie ad una ricerca consapevole e rispettosa dell’ambiente.

"Siamo orgogliosi della crescita e del consolidamento conosciuti da questa manifestazione nel corso degli anni. Edizione dopo edizione abbiamo toccato con mano il crescente interesse dei genovesi e dei turisti, coinvolgendo sempre più attività economiche e animando una fetta di centro storico ogni anno più grande. L’approdo a piazza Matteotti, dove troveranno spazio i produttori e i laboratori, rappresenta un ulteriore passo in avanti, a riprova del fatto che, quando si organizzano eventi fortemente connotati e di qualità, la città ed il pubblico rispondono. Un ringraziamento, doveroso, va fatto a tutti coloro che ci sostengono, e cioè Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio, Liguria Gourmet e Confesercenti". commenta Matteo Zedda, presidente Civ Sarzano Sant’Agostino e ideatore di Tartufando.

"La nostra associazione e Fiepet, il sindacato che riunisce i gestori di pubblici esercizi nostri associati, hanno creduto nella formula di Tartufando fin dalla prima edizione ed il successo di questa manifestazione è l’esempio di come si possa lavorare alla promozione della città facendo sistema tra centri integrati di via, associazioni di categoria e istituzioni, proponendo un evento che al tempo stesso offre visibilità agli operatori economici e rende attrattivo il territorio che li ospita", aggiunge Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova.

"Siamo sempre molto contenti di partecipare e contribuire a Tartufando, una kermesse arrivata alla sua nona edizione, organizzata dal Civ di Sarzano e Sant’Agostino, che ogni anno abbraccia sempre più territorio del nostro centro storico. Una manifestazione che fonde la tradizione enogastronomica ligure con l’oro della terra, il tartufo bianco e nero. Un appuntamento diventato sempre più tradizionale, imperdibile per una vetrina esclusiva dove la qualità e l’eccellenza del prodotto sono un fiore all’occhiello per intenditori, appassionati e curiosi. Tartufando 2024 non è solo cibo ma soprattutto una manifestazione ricca di proposte e attività, dove l’artigianato trova uno spazio esclusivo", dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli

“Tartufando 2024” è sostenuto dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e patrocinato da Camera di Commercio di Genova, Confesercenti Genova e Fiepet Genova.