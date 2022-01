Genova, targa commemorativa per ricordare la mezzosoprano Elena Nicolai

di Redazione

Apposta targa commemorativa nel parco del Conservatorio 'Paganini' per la cantante lirica di origine bulgare

Il Consolato generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, assieme al Comune di Genova e Asef, ha inaugurato la targa commemorativa della famosa cantante lirica e attrice bulgara Elena Nicolai nel parco del Conservatorio 'Paganini' di Genova. La cerimonia si è tenuta questa mattina dinnanzi al conservatorio dove è stata apposta la targa. L'idea è nata dalla console generale a Milano Tanya Dimitrova, per ricordare il profondo legame tra la mezzosoprano bulgara e Genova, città nella quale è avvenuta la sua prima significativa formazione professionale.

Elena Nicolai (1905-1993) ha studiato al Conservatorio in Bulgaria e a quello di Oberlin negli USA per poi spostarsi in Italia, prima a Genova, poi a Milano e Napoli, occupando i maggiori palcoscenici italiani lirici e cinematografici dell'epoca. "Sarà il primo simbolo della Bulgaria a Genova, che riunirà i nostri connazionali per celebrare le festività nazionali, oltre ad attrarre turisti bulgari e stranieri", ha detto Dimitrova.