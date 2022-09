Genova, tamponamento sulla A12, traffico bloccato in mattinata tra Genova Est e Genova Nervi

Incidente questa mattina intorno alle 8.15 sulla A12 direzione levante, prima dell'uscita di Genova Nervi. Due camion, un furgone e un'automobile si sono scontrati, l'incidente ha causato la temporanea interdizione del traffico e 5 chilometri di coda.

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve e accompagnate all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo. Si registra traffico intenso anche in direzione ponente a causa dei curiosi che rallentano per oasservare l'incidente della opposta carreggiata.

I vigili del fuoco e il personale di autostradale sono al lavoro per cercare di liberare almeno una corsia e alleggerire il traffico sulla A12.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra il bivio con la A7 e Genova Nervi in direzione di Livorno, ci sono 9 km di coda a causa di un incidente ora risolto avvenuto al km 11. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. A chi viaggia in direzione di Livorno, si consiglia di uscire a Genova Ovest sulla A7 Serravalle-Genova e fare rientro in autostrada a Genova Nervi dopo aver percorso la SS1 Aurelia. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italiaa monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli.

AGGIORNAMENTO ORE 11.05

Traffico praticamente ormai smaltito, resta circa un chilometro di coda

Video di Diego Collevecchio dal gruppo Facebook Viabilità Genova