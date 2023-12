Genova, T.Mariotti ha firmato il contratto per la costruzione di una nuova nave "Aman at Sea" con il marchio di hotelerie Aman Group

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

T. Mariotti S.p.A celebra la firma del contratto per una nuova costruzione con il marchio di hotelerie e lifestyle ultra lusso Aman Group in joint venture con Cruise Saudi, per il brand Aman at Sea. La nave è attesa per la sua prima crociera nel 2027. T. Mariotti conferma la sua leadership nella nicchia ultra luxury offrendo il più elevato standard di design, e fissando nuovi parametri nell’industria della costruzione navale.

Fedele all'ethos pionieristico del marchio, Aman sta sviluppando la propria idea di crociera; a gennaio ha annunciato di aver nominato T. Mariotti per la realizzazione della sua vision. Concepita secondo gli standard più elevati, la nave ultra lusso rifletterà il livello di dettaglio e cura sperimentato nei resort Aman. Oggi 150 persone stanno lavorando al progetto, e si prevede che una media di 650 persone lavorerà quotidianamente a bordo fino alla consegna nella primavera del 2027. La costruzione di Aman at Sea darà prestigio al prezioso know-how della T. Mariotti, di professionisti quali gli specialisti elettrotecnici di Ortec Santamaria e gli allestitori di alta gamma De Wave Group, dando vita al concept dei designer di SINOT Yacht Architecture & Design. La nave sarà costruita in classe Lloyd’s Register.

Storica realtà industriale dal 1928, T. Mariotti è orgogliosa di essere testimone del Made in Italy e di contribuire alla crescita della città di Genova e alla sua consolidata presenza a livello mondiale. Il cantiere è stato assistito nell’operazione di finanziamento da Nanni Grazzini; all’operazione, organizzata e strutturata da Intesa Sanpaolo in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner, Issuing Bank e Banca Agente, ha partecipato un pool di Istituti finanziari e compagnie assicurative italiani e internazionali composto da, Banco BPM, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), UniCredit, Banca Popolare di Sondrio, Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., BDM BANCA S.P.A. - Gruppo Mediocredito Centrale, Banca Passadore, BCC Iccrea Banca - Banca d’Alba e Banca Agricola Popolare di Ragusa, Allianz Trade, Axa Assicurazioni e Sace BT.

"Oggi celebriamo un altro traguardo per T. Mariotti e il Gruppo Genova Industrie Navali - afferma Marco Ghiglione, CEO di T. Mariotti - il Gruppo Aman ci ha dato fiducia e ha scelto il nostro cantiere per questo impegnativo progetto che rappresenta la prima e vera convergenza tra una nave ultra lusso e un megayacht: indubbiamente la più grande al mondo e la prima con tecnologia dual fuel (gasolio e metanolo, ndr)."

Parlando della scelta di T. Mariotti, il Presidente e CEO del Gruppo Aman, Vlad Doronin, ha commentato: "Con 35 hotel, resort e residenze di lusso distribuiti in 20 destinazioni, Aman at Sea segna una nuova direzione per il marchio e l'opportunità di portare il design eccezionale di Aman, fondamentale per l'etica del marchio, in un contesto completamente nuovo. Come marchio ci siamo sempre vantati di lavorare con i migliori della loro industria. Collaborare con T. Mariotti ci permette di realizzare la nostra visione, creando l'ambiente ed il servizio tanto apprezzati di Aman; sarà una nuova categoria nel lusso crocieristico. La firma di un contratto per costruire una nuova nave è un traguardo significativo per il Gruppo Aman e un momento entusiasmante nella nostra stimata partnership con T. Mariotti.”

In occasione della firma del contratto con T.Mariotti, Aman ha annunciato la nomina di Jonathan Wilson come Chief Executive Officer di Aman at Sea. Jonathan guiderà lo sviluppo e l'implementazione della prima nave ultra luxury di Aman, lavorando a stretto contatto con il Presidente e CEO, Vlad Doronin.

Con una lunghezza di 183 metri (600 piedi), la nave sarà la prima costruzione navale a doppia alimentazione, utilizzando gasolio e metanolo, dimostrando l'impegno di Aman Group per la sostenibilità, offrendo un'esperienza unica sul mare. Con sole 50 ampie suite di lusso, ognuna dotata di un proprio balcone privato, la nave ospiterà una varietà di opzioni gastronomiche, tra cui un ristorante informale aperto tutto il giorno, varietà di cucine internazionali, club e lounge rilassati, una Spa Aman completa di giardino giapponese, due eliporti e l'ampio Beach Club, che offrirà agli ospiti un accesso diretto all'acqua.

La concezione della nave stabilirà un nuovo standard nell’industria crocieristica e porterà lo spirito così caro ad Aman a solcare i mari e negli oceani intorno al mondo. Aman at Sea sarà battezzata nel 2027 - il suo nome ufficiale sarà annunciato in seguito.