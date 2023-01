Genova, T. Mariotti costruirà una nave da crociera di lusso per il gruppo Aman

Project Sama rappresenta la prima esperienza ultra luxury nel segmento cruise di Neptune Co, la joint venture composta da Aman Group e Cruise Saudi. Questo nuovo e unico concept nella nicchia dei resort extralusso del mare occupa uno spazio nel settore dei viaggi mai esplorato prima.



La nave di 183 metri e di circa 23.000 tonnellate di stazza lorda, è il primo progetto di nuova costruzione a doppia alimentazione realizzato da T. Mariotti e, al momento della consegna, segnerà un nuovo benchmark per il futuro degli standard ambientali. Il design e gli interni saranno progettati da SINOT, yacht designer di fama mondiale. Project Sama accoglierà gli ospiti in cinquanta suite da sogno, caratterizzate da un lusso eccezionale, ampi spazi pubblici e strutture di intrattenimento senza eguali, segno distintivo del marchio Aman.



"È per noi un privilegio avere l'opportunità di lavorare con Aman, attore di punta dell'ospitalità di alto livello - afferma Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti, - Siamo orgogliosi di offrire la nostra esperienza nella costruzione di navi ultra lusso a questa nuova e stimolante realtà che offre una combinazione unica di eleganza, sicurezza e versatilità, che innoverà l'arte di viaggiare per mare. È l'ennesima dimostrazione della competenza e della capacità del Made in Italy di soddisfare i desideri dei clienti più esigenti al mondo".



Questo progetto rappresenta un'occasione molto importante per dimostrare ancora una volta l'incredibile valore delle conoscenze e delle competenze delle aziende fornitrici e locali che lavoreranno a questo entusiasmante concept. Tra questi, De Wave, che sarà responsabile delle lussuose finiture interne e Ortec Santamaria che realizzerà gli impianti elettrici e consoliderà ulteriormente la collaborazione con T. Mariotti nei progetti di lusso di nuova costruzione. Il lancio del Progetto Sama è previsto per il 2026; il suo nome ufficiale sarà annunciato prossimamente.