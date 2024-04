Genova, stadio Ferraris, slitta verdetto, Toti: "Accompagneremo Genoa e Sampdoria in tutto il percorso"

Giovanni Toti assicura l'appoggio della Regione a Genoa e Sampdoria, intenzionate a rilevare in concessione di lunga durata lo stadio di Marassi, per ristrutturarlo e farne un bene fruttuoso. Oggi le due società avrebbero dovuto scoprire le carte davanti al sindaco Marco Bucci, ma Genoa e Sampdoria hanno chiesto ulteriore tempo per perfezionare l'intesa.

In margine alla lectio magistralis del presidente del Coni Giovanni Malagò all’Università di Genova, commenta il presidente della Regione: "Per quanto riguarda lo stadio di Marassi, le due società che lo utilizzano, Genoa e Sampdoria, stanno dialogando e credo siano già in una fase avanzata di definizione della gestione dello stesso. Vi è un interesse che è già stato comunicato a Comune e Regione per acquisire quell’infrastruttura, ristrutturarla e renderla uno stadio moderno, ai livelli dei migliori del mondo. Ne siamo molto lieti e ovviamente li accompagneremo in ogni fase del percorso".

Un accenno anche al Picco: "Lo stadio della Spezia è in corso di ristrutturazione: c’è stato un investimento importante da parte di Regione Liguria, della società e del Comune, e di qua a qualche settimana vedremo completato il terzo lotto, che supera i 7 milioni di euro investimento. Complessivamente sullo stadio sono stati investiti oltre 12 milioni di euro".