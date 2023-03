Genova, Sportello di Sostegno alla Competitività delle Imprese: impegno raddoppiato durante pandemia. Media di 1250 utenti l'anno

Ha funzionato 12 mesi l’anno, 40 ore a settimana e non si è fermato nemmeno durante la pandemia lo Sportello camerale di Sostegno alla Competitività delle Imprese. Al contrario, il passaggio alla modalità “on line” ha consentito di incrementare gli utenti dello sportello, che nel 2020/21 anni hanno raggiunto una media di 1250 l’anno contro i circa 900 dell’era pre-Covid. Il servizio, attivato dalla Camera di Commercio di Genova sei anni fa e co-finanziato da Fondazione Carige, si rivolge sia alle persone che hanno un’idea imprenditoriale e hanno bisogno di essere supportate sia alle imprese o partite Iva già esistenti che richiedono consulenze specialistiche.

Il bilancio degli ultimi due anni di attività è stato presentato oggi, alla Camera di Commercio, dal presidente camerale Luigi Attanasio, dal presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano e dal presidente del Centro Ligure Produttività, cui la Camera ha affidato il servizio, Massimiliano Spigno.

“In questi due anni di pandemia - ha sottolineato Luigi Attanasio – abbiamo dovuto raddoppiare gli sforzi e la capacità di ascolto per superare prima la crisi sanitaria e poi quella economica, e i risultati ci hanno premiato. Il servizio ha accolto e sostenuto 2051 aspiranti imprenditori e 220 imprenditori o lavoratori autonomi in cerca di consolidamento. Ha attivato 30 business plan e fatto nascere 44 startup. Ma, cosa altrettanto importante, ha convinto ben 145 utenti con scarse motivazioni o alte possibilità di insuccesso – i cosiddetti “scoraggiati”- a desistere dall’impresa, limitando i danni per le persone e per il tessuto economico in generale”.

Così Paolo Momigliano: “Prosegue la collaborazione tra Camera di Commercio e Fondazione in una iniziativa che ha riscosso tanti consensi e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che pensano, nel nostro territorio, di cimentarsi in una nuova impresa o desiderano avere consigli e informazioni per orientarsi in un campo spesso complicato e in continua evoluzione. In una regione che ha il record di persone non attive ogni 100 abitanti, è fondamentale lavorare per invertire il trend, creare nuova imprenditorialità e rendere più dinamico il mercato del lavoro”

Agli interventi istituzionali sono seguire le testimonianze delle imprese che sono state assistite dallo sportello per nascere o per consolidarsi, protagoniste di un vivace dibattito moderato dal caporedattore TGR Liguria Luca Ponzi. Fra le storie d’impresa emerse nel corso della mattinata quella del “concept store” di piante Common Place che propone piante di facile manutenzione in vasi di design, della Fattoria di Pol, fondata da un ingegnere che ha lasciato la professione per dedicarsi all’agricoltura aeroponica, della Patisserie 918 concepita a Parigi con l’aiuto di un guru dell’alta pasticceria e sbarcata nel centro storico genovese (918 sono i km che separano Genova dalla capitale francese) o ancora del ristorante Il Tondin, che propone una cucina della memoria abbinata a un tocco di innovatività nelle proposte. Molte le attività legate al turismo: Suite Travel, “franchising” per agenzie di viaggi attivo in zone strategiche di molte città italiane,Women’s Travel Circle, tour operator di incoming specializzato in viaggi per sole donne, Concierge & Gateway, specializzato in servizi per yachting e organizzazione di trasferte per squadre di calcio e Portofino Lux Yacht Charter, che offre escursioni marine nelle migliori località del Tigullio.

Lo Sportello di Sostegno alla Competitività delle Imprese è gestito dal Centro Ligure Produttività (CLP), ha sede al piano ammezzato del Palazzo della Borsa Valori (via G. Boccardo 1) e funziona su appuntamento (tel. 010 55087207).