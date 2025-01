Genova, spaccata in trattoria e cassa svuotata: 25enne denunciato

Un 25enne genovese, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato dopo una spaccata avvenuta la scorsa notte in una trattoria di Sampierdarena. Decisivo il video girato da un testimone, che ha permesso agli agenti di individuare rapidamente l’autore del colpo.

L’intervento – La segnalazione è giunta alle volanti dell’U.P.G.S.P. poco dopo l’una di notte. Sul posto, i poliziotti hanno constatato i danni al pannello di legno posto sotto la vetrata del ristorante e verificato che il registratore di cassa e il cassetto delle banconote erano stati forzati.

La descrizione – Un testimone, presente al momento del furto, ha ripreso l’autore con il proprio cellulare, fornendo agli agenti immagini utili per diramare una descrizione precisa via radio.

Il fermo – Poco dopo, il 25enne è stato rintracciato nelle vicinanze, mentre percorreva via Sampierdarena. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso diverse banconote, corrispondenti per numero e taglio a quelle sottratte dalla cassa del ristorante. L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto aggravato.

Genova, Sampierdarena, furto, spaccata, Polizia di Stato, denuncia, ristorante, registratore di cassa

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.