Genova, sostenitori di Crucioli in piazza e poi in corteo: disagi al traffico

di Edoardo Cozza

Prima la manifestazione in De Ferrari, davanti al Palazzo Ducale, poi la protesta contro Draghi si sposta anche su Via Roma

Sabato in piazza per i sostenitori di Mattia Crucioli, uno dei candidati sindaco di Genova: alle 15 era in programma la manifestazione "Contro Draghi e il suo governo" a cura dell'associazione Libera Piazza. Tra i presenti, oltre agli organizzatori della protesta, ovvero i rappresentanti dell'associazione Libera Piazza, anche la senatrice Bianca Lauro Granato, iscritta al gruppo Cal - Costituzione ambiente e lavoro.

La protesta si è poi trasformata in un corteo su via Roma, con qualche disagio alla circolazione, ma senza problemi di ordine pubblico.