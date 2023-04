Genova, slitta il trasferimento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia. Il presidente Toti: "Tema burocratico, i ritardi non saranno gravi"

"Il trasferimento dei depositi chimici nel porto di Genova non rischia di subire dei gravi ritardi. La pratica è in Regione, il tema è squisitamente burocratico e legato alla rappresentanza delle imprese che hanno presentato istanza Dal punto di vista ambientale la pratica va avanti come da programma".

Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi a margine della Giornata del Mare. Lo spostamento dei depositi "è una richiesta e una volontà precisa dell'Autorità portuale e del Comune di Genova - ha sottolineato -. Colpevolmente le precedenti amministrazioni non se ne erano occupate girandosi dall'altra parte come le tre scimmiette senza guardare, sentire e parlare lasciando il problema irrisolto. Oggi i protagonisti dei problemi irrisolti sono in grande spolvero sui consigli da dare, ma vale il vecchio motto di De André: chi non è più in grado di dare cattivi esempi, cerca di dare buoni consigli. Sarebbe stato meglio fare qualcosa prima anziché dispensare consigli"