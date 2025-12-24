Genova: Skymetro definitivamente archiviato, giunta studia alternative

Lo Skymetro della Valbisagno è ufficialmente cancellato. La giunta guidata da Silvia Salis ha messo la parola fine all’opera eliminandola dal Programma triennale dei lavori pubblici e approvando una delibera che ne sancisce l’irrealizzabilità. Le criticità tecniche, i costi elevati e i tempi incompatibili con le scadenze ministeriali hanno portato allo stop definitivo.





Il Comune ha speso circa 12 milioni di euro per la progettazione, risorse che non dovranno essere restituite allo Stato, mentre rinuncia ai restanti fondi previsti. Soddisfatti i comitati contrari all’infrastruttura, che da anni ne chiedevano l’abbandono. Ora l’amministrazione guarda a soluzioni alternative per la mobilità della Valbisagno: è atteso a breve uno studio del Politecnico di Milano su nuove ipotesi di trasporto pubblico e riorganizzazione della viabilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.