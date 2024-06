Genova, sindaco Bucci assente in consiglio comunale dopo l'operazione: i capigruppo ritirano le mozioni 'divisive'

Consiglio comunale dai toni dimessi oggi dopo la notizia dell'operazione alla quale è stato sottoposto il sindaco di Genova Marco Bucci.

In apertura del consiglio, il presidente Carmelo Cassibba ha voluto salutare il sindaco. "Desidero esprimere a nome di tutto il consiglio comunale al sindaco Marco Bucci i migliori auguri di pronta a e completa guarigione a fronte del delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Attendiamo il suo ritorno per continuare a lavorare per il bene di tutta la città".

I capigruppo hanno deciso proprio in seguito all'operazione di Bucci di non presentare articoli 55 e documenti straordinari per non creare clima divisivo in questa giornate e dare un senso di unione in un momento difficile.

E' stata inoltre rinviata la discussione prevista sulla Diga proprio per attendere il ritorno del primo cittadino.