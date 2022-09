Genova, Silvia Salis e Alberto Razzetti in visita al Salone Nautico per "The Ocean Race"

Oggi al Salone Nautico sono arrivate due grandi stelle sportive. A bordo di #SailingPoland con The Ocean Race sono saliti Silvia Salis, vicepresidente vicario de Coni e Alberto Razzetti, campione del mondo ed europeo di nuoto. Ieri protagonista assoluto era stato Diego Negri, bi-campione del mondo di vela nella classe Star.



Il fascino della vela, l’importanza della promozione del nostro territorio e la grande sfida per la sostenibilita. Sono questi i valori del progetto e la squadra di #GenovaTheGrandFinale si arricchisce ogni giorno di grandi testimonial, nel segno di Genova sempre più capitale mondiale della vela e della nautica.



“The Ocean Race racchiude tutti i valori più importanti: sport, sostenibilità, turismo e promozione del territorio”, racconta Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni. “E’ una sfida che va raccontata. Tutti devono conoscere questa grande avventura. Lo sport ancora una volta diventa uno strumento di promozione del “made in italy” e delle nostre capacità organizzative. Sono orgogliosa che la mia città affronti questa grande sfida e porti per la prima volta nella storia in Italia l’arrivo di The Ocean Race a 50 anni dalla nascita di questo straordinario evento mondiale”.



The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, partirà il 15 gennaio da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Genova. Grazie al “The Grand Finale”, il capoluogo ligure sarà capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo sarà una grande occasione di promozione ma anche un momento di festa con tanti eventi nel villaggio “Ocean Live Park” che sarà allestito nel nuovo Waterfront di Levante.



Ma prima che il mondo “arrivi” a Genova sarà il capoluogo ligure a fare il giro del mondo. Con l’inizio del 2023 Genova sarà protagonista nelle tappe di Alicante, Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus, The Hague con una “Business Lounge” in cui promuovere le proprie eccellenze a una platea internazionale che, nell’ultima edizione, ha superato i 2,5 milioni di visitatori.