Genova, Signorini in esclusiva a Telenord: "Somministrati Culmv, accordo parzialmente raggiunto"

di Edoardo Cozza

Il presidente della AdSP all'uscita della riunione a Palazzo San Giorgio: "Accordo prorogato di tre mesi, poi stabilizzazione". No comment dei sindacati

Sembra esserci la svolta per gli 86 lavoratori somministrati della Culmv di Genova: l'accordo che scade domani dovrebbe essere prorogato di tre mesi, per poi seguire un percorso di inserimento o tramite la Compagnia Unica o tramite cooperative comunali.

La conferma arriva dal presidente della AdSP Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini all'uscita dalla riunione odierna: "L'accordo è in fieri, abbiamo fatti passi avanti nell'incontro col sindaco Bucci, con i sindacati, con l'agenzia Intempo e coi rappresentanti dei lavoratori. Domani alle 17 riunione conclusiva per mettere tutto nero su bianco".

"Abbiamo immaginato - prosegue Signorini - un periodo transitorio di tre mesi sulla base dell'accordo firmato da luglio e valido fino a domani, poi si attiverà un contratto per tutto il 2022: in parte saranno assorbiti dal Comune con delle cooperative e in parte saranno assegnati alla Compagnia Unica con dettagli economici da definire nell'ultima riunione.

"Nel corso dell'anno chi diventerà 'comunale' seguirà un percorso di stabilizzazione tramite concorso, mentre chi sarà in Culmv seguirà il suo percorso" conclude il presidente della Autorità Portuale.

Nessun commento da parte dei sindacati, che attendono di firmare gli accordi di domani prima di esprimersi in maniera definitiva sulla vicenda.