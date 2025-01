Genova, si apre la rassegna "Segrete Tracce di Memoria": arte contemporanea nel ricordo della Shoah

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Riflettere sul passato per non ripetere gli stessi errori nel presente: "Segrete Tracce di Memoria", una delle rassegne più importanti d'Europa per l'arte contemporanea dedicata alla Shoah, torna a Genova, per offrire a tutti i cittadini un momento di contatto tra lo storia, nelle sue forme più terribili, e l'espressione artistica. Dal 23 gennaio al 28 febbraio 2025, la rassegna si articolerà non solo a Genova ma anche a Milano, L'Aja e Berlino, offrendo un programma ricco di appuntamenti con mostre, conferenze e performance teatrali.

Nuova location - Il filo conduttore è la memoria dell'Olocausto, la più grande tragedia che l'umanità abbia conosciuto, il confronto più duro con la coscienza di ciascuno. La mostra si snoda nel Complesso di Santa Maria di Castello, location nuova, come racconta la curatrice Virginia Monteverde: "Per anni, lo spazio di Segrete è sempre stato Palazzo Ducale. Quest'anno ci siamo spostati nel Complesso di Santa Maria di Castello che ha più livelli: l'idea è stata quella di collaborare con altri curatori che per creare un nuovo percorso, un percorso che comprendesse delle parti interne del complesso e altre invece site specific nei giardini e nei chiostri".

Spettacolo itinerante - Non solo opere di arte contemporanea, ma anche una performance teatrale a cura de La Quinta Praticabile, compagnia genovese dove insegna l'attore e regista Andrea Scarel. In scena martedì 28 gennaio, lo spettacolo "parte dal giardino dal chiostro, sotto, e poi arriva fino al loggiato. Ci sono alcune scene ed è un percorso, un percorso che parte da poco prima delle leggi razziali fino all'applicazione più terribile, proprio i campi di concentramento. L'ultima scena invece è un dopo, cioè un confronto fra Eichmann e Hannah Arendt sul su quello che è stato il nazismo".

