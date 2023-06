Genova, sgomberato campo nomadi abusivo in via dell'Acciaio

È stato sgomberato questa mattina un campo nomadi abusivo in zona via dell’Acciaio a Genova. Durante lo sgombero delle 11 baracche e della tenda del campo la Polizia locale non ha trovato nessun occupante.

Il campo si trovava in una zona impervia, per accedere alla quale si è reso necessario ricavare un sentiero tramite l’utilizzo di un bobcat.

Il campo è stato disinfestato e i vestiti sono stati riposti in dei sacchi per consentire agli occupanti di riprenderli.

Nei prossimi giorni Amiu provvederà al recupero dei materiali di risulta della demolizione delle baracche.

«Interventi di questo genere – spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino – sono importanti perché riescono a ripristinare sia la legalità che il decoro delle zone occupate abusivamente. Non solo, situazioni del genere rappresentano anche un grave rischio sanitario per gli occupanti, non essendo forniti di acqua correte o elettricità. Come amministrazione portiamo avanti quotidianamente l’impegno di regolarizzare questa situazione, come abbiamo fatto recentemente per gli accampamenti in zona Fiumara. Ringrazio la Polizia locale e Amiu per il lavoro celere e puntuale svolto quest’oggi».