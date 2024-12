Vento forte, raffiche oltre i 100 km/h: Tursi emette l'avviso, ecco tutti i divieti

Raffiche di vento oltre i 100 km/h hanno colpito nella notte diverse zone della Liguria, con Marina di Loano che ha registrato 114 km/h e Arenzano 103 km/h. Dopo una tregua momentanea, le condizioni torneranno a peggiorare dalla serata di oggi, quando il minimo di pressione in transito dall’Adriatico verso sud-est richiamerà nuove raffiche molto intense.

Avviso su Genova - Il Comune di Genova ha emanato avviso per burrasca forte per oggi, lunedì 23 dicembre e domani, martedì 24. Tra le principali misure in vigore, il divieto di transito sulla sopraelevata Aldo Moro per veicoli a due ruote, telonati e furgonati, e la chiusura di giardini, parchi e cimiteri comunali. “I parchi e i giardini delimitati saranno chiusi per l’intera durata dell’avviso meteo”, si legge nella comunicazione ufficiale. Nei parchi che ospitano strutture pubbliche come scuole, biblioteche e musei, saranno predisposti percorsi sicuri per permettere l’accesso agli edifici. La riapertura dei luoghi chiusi sarà possibile solo al termine dell’avviso meteo e dopo una verifica visiva delle condizioni di sicurezza. Tutti i cimiteri comunali resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per le attività improrogabili come funerali o operazioni interne, che saranno comunque svolte con particolare attenzione.

Settore alpino– Il peggioramento inizierà dalle Alpi di ponente, con venti in rapido rinforzo nel corso delle prossime ore. Successivamente, le raffiche più violente si concentreranno sul centro della regione, raggiungendo il massimo durante la notte.

Zone costiere– Anche a livello del mare si prevedono venti superiori ai 100 km/h, rendendo particolarmente critiche le condizioni in prossimità delle coste. Il mare sarà molto mosso o agitato al largo, ma stirato sotto costa grazie all’effetto dei venti.

Previsioni natalizie– La settimana di Natale sarà caratterizzata da condizioni secche e serene. Le correnti favoniche garantiranno cieli tersi e un aumento delle temperature a partire da domani. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti e di prestare massima attenzione alle condizioni meteo, evitando spostamenti non necessari nelle aree più esposte.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.