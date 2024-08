Genova, sfratto anziana: tutto rimandato, ok alla proroga di 75 giorni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una storia di disagio sociale, quella della signora Armanda, che a 90 anni si trova a fronteggiare la minaccia dello sfratto dall'abitazione di via Crocco 5, dove ha vissuto per molti anni. Invalida al 100%, con una pensione di soli 1200 euro, Armanda a accumulato debiti per oltre 20.000 euro, non riuscendo a pagare l'affitto da tre anni. Al suo fianco vive la figlia, rimasta senza lavoro dal 2022, la cui mancata tempestività nell’attivare le procedure di assistenza ha ulteriormente aggravato la situazione. L’esecuzione dello sfratto, prevista per oggi, ha portato a un presidio di fronte al portone, con la partecipazione di rappresentanti dell’associazione Sunia Genova e di diversi sindacati. L’arrivo dell’ufficiale giudiziario, del medico legale, del fabbro e dei carabinieri, ha generato momenti di alta tensione, culminati in un duro confronto tra la figlia di Armanda e i proprietari dell’immobile. Quest’ultimi, pur comprendendo la situazione, insistono sulla necessità di liberare l’appartamento, che è per loro una fonte di reddito non trascurabile. Lamentandosi, soprattutto, delle tempistiche, eccessivamente lunghe, per risolvere le problematiche di sfratto.

La proposta di attivare il fondo di morosità incolpevole, avanzata dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, ha rappresentato un barlume di speranza. Il fondo dovrebbe coprire circa 5.000 euro del debito, mentre altri contributi potrebbero arrivare da fonti private, la cifra si aggirerebbe intorno ai 1.500 euro. Nonostante ciò, il problema resta tutt'altro che risolto.

La proroga di due mesi e mezzo, ottenuta dopo ore di negoziati, offre alla signora Armanda e alla figlia un po' di respiro e la possibilità di cercare una soluzione abitativa alternativa, forse nell’entroterra genovese dove i costi sono più contenuti. Tuttavia, il tempo scorre veloce e la questione rimane drammatica.